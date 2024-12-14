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«Рейнджерс» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ со счетом 1:5

«Рейнджерс» уступили «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ, Панарин отдал передачу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду уступил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Алекс Тюркотт (8-я минута), Уоррен Фогель (16), Куинтон Байфилд (23), Адриан Кемпе (25) и Филип Дано (26). За «Рейнджерс» отличился Филип Хытил (33) с передачи россиянина Артемия Панарина.

Российский вратарь Игорь Шестеркин пропустил пять шайб за 25 минут игры, после чего был заменен. Он отразил 16 бросков.

«Рейнджерс» идут на пятой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона с 31 очком после 29 матчей. «Лос-Анджелес» с 39 баллами в 30 встречах располагается на второй позиции в Тихоокеанском дивизионе.

В другом матче дня «Нью-Джерси Девилз» на своем льду обыграли «Чикаго Блэкхокс» со счетом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).

Рейнджерс
1:5
0:2, 1:3, 0:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
14.12.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Джим Хиллер
Вратари
Игорь Шестеркин
(Джонатан Куик)
Дарси Кемпер
1-й период
04:10
Адам Эдстрем
07:05
Александр Тюркотт
(Адриан Кемпе, Анже Копитар)
07:58
Коннор Маккей
07:58
Самуэль Хелениус
15:06
Уоррен Фогеле
(Таннер Жанно, Куинтон Байфилд)
15:26
Майки Андерсон
19:54
Филип Хытил
2-й период
22:46
Куинтон Байфилд
(Уоррен Фогеле, Майки Андерсон)
24:40
Адриан Кемпе
(Александр Тюркотт, Анже Копитар)
25:04
Филлип Дано
(Акил Томас, Бренд Кларк)
32:17
Филип Хытил
(Виктор Манчини, Артемий Панарин)
34:21
Джордан Спенс
3-й период
46:03
Адам Фокс
51:42
Майки Андерсон
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Лос-Анджелес
Чикаго
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь