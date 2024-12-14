«Рейнджерс» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ со счетом 1:5

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду уступил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Алекс Тюркотт (8-я минута), Уоррен Фогель (16), Куинтон Байфилд (23), Адриан Кемпе (25) и Филип Дано (26). За «Рейнджерс» отличился Филип Хытил (33) с передачи россиянина Артемия Панарина.
Российский вратарь Игорь Шестеркин пропустил пять шайб за 25 минут игры, после чего был заменен. Он отразил 16 бросков.
«Рейнджерс» идут на пятой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона с 31 очком после 29 матчей. «Лос-Анджелес» с 39 баллами в 30 встречах располагается на второй позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче дня «Нью-Джерси Девилз» на своем льду обыграли «Чикаго Блэкхокс» со счетом 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).