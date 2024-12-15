Форвард «Вегаса» Барбашев достиг отметки в 30 очков в сезоне НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. «Эдмонтон» обыграл «Вегас» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:3.
У победителей шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (18-я минута), Зак Хаймэн (22), Коннор Браун (27), Леон Драйзайтль (31), Кори Перри (33), Джефф Скиннер (42), у проигравших — Виктор Олофссон (36), Иван Барбашев (37), Бретт Хауден (42).
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 15-ю шайбу в сезоне, всего у него на счету 30 очков по системе «гол +пас» (15+15). Россиянин является лучшим снайпером команды, на втором месте с 12 голами идет Павел Дорофеев. Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отдал голевую передачу.
«Эдмонтон» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, в 30 матчах набрав 38 очков. «Вегас» возглавляет дивизион, в 30 играх набрав 41 балл. В следующем матче финалист прошедшего сезона примет обладателя Кубка Стэнли «Флориду» 16 декабря. «Вегас» в гостях 15 декабря сыграет с «Миннесотой».
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 11-ю шайбу в сезоне в домашнем матче с «Анахаймом» (3:4 в овертайме). Форвард «Виннипега» Владислав Наместников забил восьмой гол в сезоне в домашнем матче с «Монреалем» (4:2).