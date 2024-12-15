Форвард «Вегаса» Барбашев достиг отметки в 30 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил 15-ю шайбу в сезоне, всего у него на счету 30 очков по системе «гол +пас» (15+15). Россиянин является лучшим снайпером команды, на втором месте с 12 голами идет Павел Дорофеев. Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отдал голевую передачу.