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Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» одержать победу над «Монреалем»

«Виннипег» с Наместниковым обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Клуб «Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей отличились Габриэль Виларди (15-я минута), Адам Лаури (17), Кайл Коннор (27) и Владислав Наместников (60). У гостей шайбы забросили Лэйн Хатсон (8) и Джош Андерсон (49).

«Виннипег» (45 очков) лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Монреаль» (25) располагается на восьмой строчке в Атлантическом дивизионе.

В другом матче «Детройт Ред Уингз» дома нанес поражение «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

Виннипег
4:2
2:1, 1:0, 1:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
15.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 15225 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Мартен Сан-Луи
Вратари
Коннор Хеллибак
Самуэль Монтембо
(Самуэль Монтембо)
1-й период
07:48
Лэйн Хатсон
(Коул Кофилд, Майкл Мэтисон)
13:46
Кирби Дак
14:34
Габриэль Виларди
(Джош Моррисси, Кайл Коннор)
16:40
Адам Лаури
(Дилан Демело, Нино Нидеррайтер)
2-й период
24:28
Коул Кофилд
24:53
Кристиан Дворак
26:26
Кайл Коннор
(Джош Моррисси, Габриэль Виларди)
26:56
Алекс Иафалло
34:36
Джош Андерсон
36:09
Марк Шайфли
37:39
Мэйсон Эпплтон
3-й период
44:10
Кайл Коннор
45:17
Коул Кофилд
48:00
Джош Андерсон
(Брендан Галлахер, Кристиан Дворак)
56:25
Брендан Галлахер
59:53
Владислав Наместников
(Алекс Иафалло)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь