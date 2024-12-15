Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» одержать победу над «Монреалем»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Клуб «Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей отличились Габриэль Виларди (15-я минута), Адам Лаури (17), Кайл Коннор (27) и Владислав Наместников (60). У гостей шайбы забросили Лэйн Хатсон (8) и Джош Андерсон (49).
«Виннипег» (45 очков) лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Монреаль» (25) располагается на восьмой строчке в Атлантическом дивизионе.
В другом матче «Детройт Ред Уингз» дома нанес поражение «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).