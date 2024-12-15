Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» одержать победу над «Монреалем»

Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). В составе победителей отличились Габриэль Виларди (15-я минута), Адам Лаури (17), Кайл Коннор (27) и Владислав Наместников (60). У гостей шайбы забросили Лэйн Хатсон (8) и Джош Андерсон (49).