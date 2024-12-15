Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения «Анахайму» в матче НХЛ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Клуб «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Алекс Киллорн (34-я, 62-я минуты), также отличились Мейсон Мактавиш (17) и Джексон Лакомб (58). У хозяев шайбы забросили Кирилл Марченко (18), Коул Силлинджер (18) и Джеймс ван Римсдайк (52).
«Анахайм» (26 очков) занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Коламбус» (29) располагается на последней строчке в Столичном дивизионе.
В другом матче хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме уступили «Оттаве Сенаторз» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1).