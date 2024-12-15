Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения «Анахайму» в матче НХЛ

«Коламбус» с Марченко уступил «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Источник: Reuters

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Клуб «Коламбус Блю Джекетс» в овертайме уступил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Алекс Киллорн (34-я, 62-я минуты), также отличились Мейсон Мактавиш (17) и Джексон Лакомб (58). У хозяев шайбы забросили Кирилл Марченко (18), Коул Силлинджер (18) и Джеймс ван Римсдайк (52).

«Анахайм» (26 очков) занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Коламбус» (29) располагается на последней строчке в Столичном дивизионе.

В другом матче хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме уступили «Оттаве Сенаторз» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1).

Коламбус
3:4
2:1, 0:1, 1:1
ОТ
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
15.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 17663 зрителя
Главные тренеры
Дин Эвасон
Грег Кронин
Вратари
Джет Гривз
Джон Гибсон
(Джон Гибсон)
1-й период
16:33
Мэйсон Мактавиш
(Джексон Лакомб, Робби Фаббри)
16:33
Мэйсон Мактавиш
17:09
Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Кент Джонсон)
17:43
Коул Силлинджер
(Матье Оливье, Зак Эштон-Риз)
2-й период
22:30
Матье Оливье
33:56
Алекс Киллорн
(Трой Терри, Райан Строум)
37:02
Робби Фаббри
3-й период
51:25
Джеймс ван Римсдайк
(Дэймон Северсон, Кевин Лабанк)
57:14
Джексон Лакомб
(Алекс Киллорн, Трой Терри)
Овертайм
61:43
Алекс Киллорн
(Робби Фаббри)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь