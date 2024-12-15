Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения «Анахайму» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Алекс Киллорн (34-я, 62-я минуты), также отличились Мейсон Мактавиш (17) и Джексон Лакомб (58). У хозяев шайбы забросили Кирилл Марченко (18), Коул Силлинджер (18) и Джеймс ван Римсдайк (52).