Вратарь «Миннесоты» Флёри назвал невероятным сэйв хоккеиста «Филадельфии» Мичкова

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что не хотел бы видеть такую игру в исполнении своей команды. «Мы не забиваем. Соперник завершил свои моменты, у нас они тоже были, даже больше, чем у них, но мы не забиваем. Мы показали хорошее движение, моменты были опасные, Конекны бросал в пустые ворота и попал в клюшку Мичкова — это очень важный момент в игре. Я такое уже видел ранее, но мне не хотелось это видеть в этом матче», — отметил специалист.