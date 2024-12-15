Вратарь «Миннесоты» Флёри назвал невероятным сэйв хоккеиста «Филадельфии» Мичкова

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Матвей Мичков сделал невероятный сэйв, не дав забить своему одноклубнику канадцу Трэвису Конекны. Такое мнение журналистам высказал вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри.
В ночь на воскресенье «Миннесота» со счетом 4:1 обыграла «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Во втором периоде встречи Мичков случайно выбил шайбу из пустых ворот соперника, подставив клюшку после броска Конекны. На тот момент счет был 1:0 в пользу «Миннесоты».
«Я думал, что будет гол, но тут появляется этот парень (Мичков — прим. ТАСС). Невероятно», — сказал Флёри.
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла заявил, что не хотел бы видеть такую игру в исполнении своей команды. «Мы не забиваем. Соперник завершил свои моменты, у нас они тоже были, даже больше, чем у них, но мы не забиваем. Мы показали хорошее движение, моменты были опасные, Конекны бросал в пустые ворота и попал в клюшку Мичкова — это очень важный момент в игре. Я такое уже видел ранее, но мне не хотелось это видеть в этом матче», — отметил специалист.
Мичкову 20 лет, он проводит дебютный сезон в НХЛ. В 29 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 27 очков (11 голов + 16 результативных передач). Он занимает первое место в списке лучших бомбардиров среди новичков, опережая ближайшего преследователя американца Лэйна Хатсона из «Монреаля» (1+19) на семь очков.
«Филадельфия» занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 32 очка в 31-м матче. Следующую встречу команда проведет 19 декабря в гостях против «Детройта».