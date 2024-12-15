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Овечкин на пороге возвращения! Но «Вашингтон» не страдает в его отсутствие и разрывает НХЛ

«Столичные» одержали очередную победу и вновь возглавили Восток.

Источник: AP 2024

Дела у «Вашингтона» и «Баффало» идут прямо противоположным образом — «столичные» ставят рекорды, идут в лидерах конференции, а «клинки» переживают самый тяжёлый период в нынешнем чемпионате, проиграв уже восемь матчей подряд.

Но счёт открыли именно гости — Маклауд прострелил в сторону ворот, и шайба после двух рикошетов заползла под щитки Томпсону. Да, шайба слегка курьёзная, однако вряд ли это как-то заботило «Сэйбрз». «Вашингтон» много раз демонстрировал в этом сезоне, как стойко он переносит любые виды трудностей, так же случилось и на этот раз — Том Уилсон захватил пятак соперника и дважды реализовал большинство.

Но после второй заброшенной шайбы «Кэпиталз» вновь пришлось потерпеть, сначала Кулих сравнял счёт, а потом у Така и Бенсона были превосходные возможности вывести гостей вперёд, однако Томпсон этого не допустил.

Третий период был плотным, но чаша весов была склонена в сторону хозяев после шикарной передачи Карлсона и не менее хитрого завершения Строума. Джон исполнил в лучших традициях праймового Де Брёйне.

Точку поставил Чикран, поразив уже пустые ворота. 4:2 — «Вашингтон» одержал четвёртую победу подряд и вновь возглавил Восточную конференцию. «Столичные» в отсутствие своего капитана набрали очки в 9 из 11 матчей.

Несколько слов стоит сказать и про Овечкина. Александр уже начал тренироваться с командой и, вероятно, очень скоро выйдет на лёд. Партнёры Ови этому факту особенно рады. Например, Том Уилсон заявил: «Как я уже сказал, легенда вернулась! Нельзя воспринимать как должное, что он рядом».

Многим тренерам бывает тяжело встраивать какого-либо игрока в отлаженную систему, но Спенсеру Карбери это не грозит, так как тренер «Вашингтона» очень хорошо научился использовать имеющиеся у него ресурсы.

Вашингтон
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
15.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Линди Рафф
Вратари
Логан Томпсон
Укко-Пекка Луукконен
(Укко-Пекка Луукконен)
1-й период
01:36
Джейсон Зукер
(Райан Маклеод, Джордан Гринуэй)
16:20
Оуэн Пауэр
17:09
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
2-й период
24:06
Зак Бенсон
25:11
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран)
26:20
Мартин Фехервари
26:20
Дилан Козенс
27:24
Иржи Кулих
(Тэйдж Томпсон, Боуэн Байрам)
31:55
Брендон Духайм
33:11
Боуэн Байрам
38:35
Коннор Макмайкл
3-й период
51:05
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Тэйлор Рэддиш)
58:30
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
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