Овечкин на пороге возвращения! Но «Вашингтон» не страдает в его отсутствие и разрывает НХЛ

Но счёт открыли именно гости — Маклауд прострелил в сторону ворот, и шайба после двух рикошетов заползла под щитки Томпсону. Да, шайба слегка курьёзная, однако вряд ли это как-то заботило «Сэйбрз». «Вашингтон» много раз демонстрировал в этом сезоне, как стойко он переносит любые виды трудностей, так же случилось и на этот раз — Том Уилсон захватил пятак соперника и дважды реализовал большинство.