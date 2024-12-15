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«Сент-Луис» в овертайме уступил «Далласу», Бучневич отметился передачей

«Сент-Луис» в овертайме уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Клуб «Сент-Луис Блюз» в овертайме уступил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Джейсон Робертсон (23-я минута) и Мэтт Дюшен (63). У гостей шайбу забросил Джордан Кайру (10). Голевой передачей отметился Павел Бучневич.

«Даллас» (36 очков) занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сент-Луис» (31) располагается на шестой строчке.

В другом матче хоккеисты «Колорадо Эвеланш» дома нанесли поражение «Нэшвилл Предаторз» — 5:2 (0,0, 2:0, 3:2).

Даллас
2:1
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
15.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Джим Монтгомери
Вратари
Джейк Эттингер
Джордан Биннингтон
1-й период
07:05
Сэм Стил
09:08
Джордан Кайру
(Роберт Томас, Павел Бучневич)
10:14
Илья Любушкин
2-й период
21:58
Брэйден Шенн
22:39
Джейсон Робертсон
(Джейми Бенн, Роопе Хинтц)
23:31
Александр Тексье
33:47
Мэйсон Марчмент
33:47
Роберт Томас
36:23
Джейк Нейберс
3-й период
44:29
Роберт Томас
Овертайм
62:31
Мэтт Дюшен
(Эса Линделл, Джейсон Робертсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис
Даллас
НХЛ: таблица и календарь