«Сент-Луис» в овертайме уступил «Далласу», Бучневич отметился передачей

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Клуб «Сент-Луис Блюз» в овертайме уступил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Джейсон Робертсон (23-я минута) и Мэтт Дюшен (63). У гостей шайбу забросил Джордан Кайру (10). Голевой передачей отметился Павел Бучневич.
«Даллас» (36 очков) занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сент-Луис» (31) располагается на шестой строчке.
В другом матче хоккеисты «Колорадо Эвеланш» дома нанесли поражение «Нэшвилл Предаторз» — 5:2 (0,0, 2:0, 3:2).