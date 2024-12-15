«Сент-Луис» в овертайме уступил «Далласу», Бучневич отметился передачей

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Джейсон Робертсон (23-я минута) и Мэтт Дюшен (63). У гостей шайбу забросил Джордан Кайру (10). Голевой передачей отметился Павел Бучневич.