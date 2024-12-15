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«Тампа» обыграла «Сиэтл» в матче НХЛ. Кучеров сделал две результативные передачи

Россиянин набирает очки в седьмом матче подряд.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. «Тампа» со счетом 5:1 обыграла «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хагель (9-я, 16-я минута), Брейден Пойнт (14), Джейк Гюнцель (45), Деклан Карли (60). У «Сиэтла» отличился Брэндон Монтур (5).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевыми передачами в ситуации с третьим и четвертым голами своей команды, он набирает очки в седьмом матче подряд. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 46 очков (14 голов + 32 результативные передачи) в 26 матчах регулярного чемпионата. Кучеров вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона, обойдя соотечественника Кирилла Капризова из «Миннесоты» (20+25) и немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (22+23). Лидирует канадец Натан Маккиннон из «Колорадо», набравший 50 очков (13+37).

«Тампа» идет на четвертом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 34 очка в 28 встречах. «Сиэтл» с 32 очками в 32 матчах располагается на шестом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. Свой следующий матч «Тампа» проведет 18 декабря дома против «Коламбуса», «Сиэтл» в тот же день проведет домашний матч с «Оттавой».

Сиэтл
1:5
1:2, 0:0, 0:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
15.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Джон Купер
Вратари
Филипп Грубауэр
(Филипп Грубауэр)
Йонас Йоханссон
1-й период
02:34
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
04:24
Брэндон Монтур
(Эли Толванен, Шейн Райт)
08:16
Брэндон Хагель
(Ник Пербикс)
13:21
Брэйден Пойнт
(Даррен Раддиш, Джейк Гюнцель)
2-й период
28:20
Чендлер Стивенсон
35:42
Райкер Эванс
3-й период
42:58
Винс Данн
44:03
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
53:49
Даррен Раддиш
56:08
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров)
59:38
Деклан Карлайл
(Майкл Эйссимонт, Люк Гленденинг)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Сиэтл
НХЛ: таблица и календарь