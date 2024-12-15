«Тампа» обыграла «Сиэтл» в матче НХЛ. Кучеров сделал две результативные передачи

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. «Тампа» со счетом 5:1 обыграла «Сиэтл» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хагель (9-я, 16-я минута), Брейден Пойнт (14), Джейк Гюнцель (45), Деклан Карли (60). У «Сиэтла» отличился Брэндон Монтур (5).
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевыми передачами в ситуации с третьим и четвертым голами своей команды, он набирает очки в седьмом матче подряд. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 46 очков (14 голов + 32 результативные передачи) в 26 матчах регулярного чемпионата. Кучеров вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона, обойдя соотечественника Кирилла Капризова из «Миннесоты» (20+25) и немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (22+23). Лидирует канадец Натан Маккиннон из «Колорадо», набравший 50 очков (13+37).
«Тампа» идет на четвертом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 34 очка в 28 встречах. «Сиэтл» с 32 очками в 32 матчах располагается на шестом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. Свой следующий матч «Тампа» проведет 18 декабря дома против «Коламбуса», «Сиэтл» в тот же день проведет домашний матч с «Оттавой».