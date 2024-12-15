«Тампа» обыграла «Сиэтл» в матче НХЛ. Кучеров сделал две результативные передачи

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился голевыми передачами в ситуации с третьим и четвертым голами своей команды, он набирает очки в седьмом матче подряд. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 46 очков (14 голов + 32 результативные передачи) в 26 матчах регулярного чемпионата. Кучеров вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона, обойдя соотечественника Кирилла Капризова из «Миннесоты» (20+25) и немца Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (22+23). Лидирует канадец Натан Маккиннон из «Колорадо», набравший 50 очков (13+37).