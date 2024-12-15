«Юта» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Юта» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Дилан Гюнтер (8-я минута), Ник Шмальц (39), Майкл Карконе (50) и Клейтон Келлер (60). Ассистентский дубль оформил российский защитник Михаил Сергачев. У хозяев отличились Александр Веннберг (15), Микаэль Гранлунд (35) и Фабиан Зеттерлунд (46). Голевой передачей отметился Николай Коваленко.
«Юта» (33 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сан-Хосе» (27) располагается на седьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче «Бостон Брюинз» в гостях нанес поражение «Ванкувер Кэнакс» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).