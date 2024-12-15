Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Юта» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Дубль Сергачева помог «Юте» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ.

Источник: Ezra Shaw/Getty Images

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Юта» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Дилан Гюнтер (8-я минута), Ник Шмальц (39), Майкл Карконе (50) и Клейтон Келлер (60). Ассистентский дубль оформил российский защитник Михаил Сергачев. У хозяев отличились Александр Веннберг (15), Микаэль Гранлунд (35) и Фабиан Зеттерлунд (46). Голевой передачей отметился Николай Коваленко.

«Юта» (33 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сан-Хосе» (27) располагается на седьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе.

В другом матче «Бостон Брюинз» в гостях нанес поражение «Ванкувер Кэнакс» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

Сан-Хосе
3:4
1:1, 1:1, 1:2
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
15.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17213 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Андре Туриньи
Вратари
Витек Ванечек
Карел Веймелка
1-й период
03:11
Юусо Вялимяки
07:27
Дилан Гюнтер
(Логан Кули, Михаил Сергачев)
08:19
Люк Канин
14:58
Александр Веннберг
(Коди Сиси, Барклай Гудроу)
19:26
Вильям Эклунд
19:26
Логан Кули
2-й период
24:06
Люк Канин
27:17
Тимоти Лильегрен
34:11
Микаэль Гранлунд
(Вильям Эклунд, Фабиан Зеттерлунд)
36:07
Ник Бьюгстад
38:40
Нико Штурм
38:52
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Логан Кули)
3-й период
40:55
Микаэль Гранлунд
43:35
Олли Мяяття
45:00
Фабиан Зеттерлунд
(Маклин Селебрини, Николай Коваленко)
49:49
Майкл Карконе
(Александр Керфут, Кевин Стенлунд)
58:39
Ян Рутта
58:39
Джек Макбэйн
59:02
Коди Сиси
59:16
Клэйтон Келлер
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
Лучшие игроки матча
Статистика
16
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Юта
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь