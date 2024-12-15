Овечкин может отправиться с «Вашингтоном» на ближайшие гостевые матчи

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин может поехать с командой на две ближайшие выездные встречи. Об этом на своей странице в Х сообщает журналист Том Галитти.
«Вашингтону» предстоит провести матчи с «Далласом» и «Чикаго», которые пройдут 17 и 18 декабря соответственно. По информации источника, в этой поездке Овечкин может провести тренировку перед игрой с «Далласом», а также занятие с резервной командой в преддверии матча с «Чикаго».
14 декабря журналистка Самми Силбер сообщила, что нападающий провел первую тренировку с командой после травмы. Россиянин работал на льду без контакта. Овечкин получил перелом малоберцовой кости 19 ноября в третьем периоде встречи регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2). В том матче россиянин оформил дубль, днем ранее в игре с «Вегасом» (5:2) он сделал хет-трик.
Овечкину осталось забросить 26 шайб, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 868 голов, у канадца — 894.