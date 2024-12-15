Овечкин может отправиться с «Вашингтоном» на ближайшие гостевые матчи

«Вашингтону» предстоит провести матчи с «Далласом» и «Чикаго», которые пройдут 17 и 18 декабря соответственно. По информации источника, в этой поездке Овечкин может провести тренировку перед игрой с «Далласом», а также занятие с резервной командой в преддверии матча с «Чикаго».