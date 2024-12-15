«Его цена растёт». Готовы ли в «Миннесоте» дать Капризову крупный контракт?

Кирилл играет так, как будто его рост составляет более 193 см, хотя он всего 178 см. Капризов может поехать в угол площадки и выйти оттуда с шайбой. У него есть навыки игры с клюшкой, которые нечасто увидишь в НХЛ, и он делает других игроков лучше, так что дело не только в том, что он находится на льду и набирает много очков. Когда ты с ним на льду, когда ты его партнёр по звену, тебе лучше держать голову поднятой — ведь шайба может прийти к тебе через четырёх человек, — отвечает Леопольд.