Агент НХЛ Моливер: Нью-Йорк — это столица мира, поэтому здесь соответствующие налоги

— Мы рассматривали Игоря не просто как одного из вратарей, а как одного из лучших хоккеистов лиги. Считаю, что своей игрой и профессиональным подходом к делу он заслужил такой контракт, — сказал Моливер в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.