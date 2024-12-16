Золото Маккенны. Канадский вундеркинд восхищает всех уже в 16 лет

«Папа потратил много времени, чтобы построить для меня площадку — и я тоже постарался проводить на ней много времени», — говорил Маккенна ещё в 2022-м, когда журналисты впервые заметили юного таланта. Гэвин рассказывал, что в день наносил более 100 бросков. Чтобы он мог посещать хоккейные лагеря и школы, скидывался даже местный бизнес, а соседи родителей Маккенны специально покупали у них всякое барахло — всё шло на хоккейное развитие Гэвина. Однако в Юконе у юного игрока просто не было достойной конкуренции, и в 13 лет он переехал заниматься в хоккейную академию Келоуны, известную своей юниорской командой.