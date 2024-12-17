В Америке разрушат мечты русского самородка? Лучшего напарника Панарина могут сплавить в другой клуб!

После обмена капитана Джейкоба Трубы генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри вполне может повторить этот шаг с другим своим ветераном. По словам инсайдера Марко Д’Амико, нападающий Мика Зибанежад также может быть доступен для обмена, и это может произойти раньше, чем мы думаем.
«Обмен Зибанежада не является неизбежным, но он очень вероятен. Между Друри и одной из команд Западной конференции были переговоры, однако сделке может помешать тот факт, что швед связан контрактом с “Синерубашечниками” еще на пять лет. У него достаточно крупный контракт на $8,5 млн за сезон», — отметил инсайдер.
Другой претендент на Зибанежада — это «Монреаль», где нет настоящих звезд, за исключением Патрика Лайне. У «Монреаля» нет проблем с потолком зарплат и такая фигура, как шведский центр, будет абсолютным номером один среди молодежи и середняков.
Зато «Рейнджеры» останутся без центрфорварда первого звена, что будет означать конец амбициозным планам выиграть в ближайшее время. Более того, Артемий Панарин потеряет своего давнего партнера и диспетчера, хотя в последнее время россиянина не ставили в связку к шведу.
Сам Артемий пока временно находится вне игры, так как получил травму верхней части тела и выбыл на несколько дней. Но тот провал, который переживают сейчас «Рейнджеры», говорит о том, что талантливого россиянина попросту некому «обслуживать» в плане передач и работы в подыгрыше. Зибанежад на эту роль подходил больше остальных, хотя главный тренер Питер Лавиолетт традиционно предпочитал не объединять двух лидеров в одно звено, а «размазывать» их тонким слоем по разным тройкам.
В нынешний понедельник в матче против «Сент-Луис Блюз» Зибанежад получил лишь 13:04 игрового времени, что является его самым низким результатом с 27 октября 2019 года. И хотя 6 голов, 15 результативных передач и 21 очко Зибанежада в 30 играх выглядят не так уж и плохо, его игра определенно ухудшилась в этом сезоне. 31-летний швед выглядит медленнее на льду и пока не демонстрирует той взрывной атаки, которую мы привыкли от него видеть.
«У Зибанежада нет возможности как-то двигаться. Понятно, что любой игрок может оказаться на скамейке запасных или перейти в низ состава. Но эти 13 минут в понедельник… Вопрос в том, является ли это единичным случаем или это реально подготовка к обмену? Это “Рейнджерс” пытаются заставить Зибанежада чувствовать себя некомфортно? То, что в клубе сделали с Трубой, не всем понравилось. Но они это сделали», — задался вопросом Эллиотт Фридман.
«Рейнджеры» проиграли 10 из последних 13 матчей. После этих неудач начали ходить упорные слухи о том, что генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри хочет встряхнуть команду. После обмена Трубы в слухах о сделках упоминались и другие игроки, включая Криса Крайдера, Каапо Какко и Райана Линдгрена.
Зибанежад, как ожидалось, не будет обменян в течение этого сезона из-за пункта о запрете на перемещение. Но ситуация с уменьшением его роли — это то, на что следует обратить внимание. С другой стороны, Труба тоже обладал запретом на обмен, пусть и не полноценным, а «списочным», но его буквально заставили от этого отказаться.
Фридман сказал, что у «Синерубашечников» есть некоторые неприкасаемые — например, недавно переподписанный Игорь Шестеркин. Но менеджмент клуба готов выслушать все предложения.
Артур Стэйпл из The Athletic предположил, что срок полномочий Питера Лавиолетта на посту тренера может закончиться совсем скоро, но Ларри Брукс из New York Post заявил, что руководство не готово к смене тренера. Дело в том, что с 2021 года произошло две смены, и это не привело к ожидаемым результатам.
«В команде есть проблема с физикой, с физической подготовкой. Нет должной силовой игры в обороне. Это проблемы тренеров. Конечно, были уволены Дэвид Куинн и Жерар Галлан, но и Лавиолетт тоже под угрозой», — считает Реми Масти из Hockey News.
Что же до обменов, то активы в лице Криса Крайдера или Каапо Какко — не бог весть какой обменный фонд, поскольку не являются стопроцентным усилением для покупателей. Зибанежад — другое дело. Весь вопрос в том, готовы ли «Рейнджеры» пустить под откос надежды на скорое возвращение в финал Кубка Стэнли.
Леонид Михайлов