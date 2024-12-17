В Америке разрушат мечты русского самородка? Лучшего напарника Панарина могут сплавить в другой клуб!

Сам Артемий пока временно находится вне игры, так как получил травму верхней части тела и выбыл на несколько дней. Но тот провал, который переживают сейчас «Рейнджеры», говорит о том, что талантливого россиянина попросту некому «обслуживать» в плане передач и работы в подыгрыше. Зибанежад на эту роль подходил больше остальных, хотя главный тренер Питер Лавиолетт традиционно предпочитал не объединять двух лидеров в одно звено, а «размазывать» их тонким слоем по разным тройкам.