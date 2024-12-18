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Овечкину предрекли завершение игровой карьеры в 2025 году: «Ему вряд ли удастся превзойти рекорд Гретцки»

Российскому хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вряд ли удастся превзойти рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Таким прогнозом поделился астролог Борис Зак.

Источник: nhl.com

«Могу сделать вывод, что в 2025 году Александру вряд ли удастся превзойти рекорд Уэйна Гретцки. И одна из наиболее вероятных причин — это изменение карьерных приоритетов Александра. Высока вероятность, что в 2025 году хоккеист решит заняться тренерской карьерой и сделает это направление приоритетным для себя», — сказал астролог в беседе с корреспондентом Sport24 Ксенией Хатько.

Напомним, что Гретцки забросил 894 шайбы в НХЛ — это лучший показатель в истории лиги. В активе 39-летнего Овечкина в настоящее время 868 шайб.

Вашингтон
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