Овечкину предрекли завершение игровой карьеры в 2025 году: «Ему вряд ли удастся превзойти рекорд Гретцки»

«Могу сделать вывод, что в 2025 году Александру вряд ли удастся превзойти рекорд Уэйна Гретцки. И одна из наиболее вероятных причин — это изменение карьерных приоритетов Александра. Высока вероятность, что в 2025 году хоккеист решит заняться тренерской карьерой и сделает это направление приоритетным для себя», — сказал астролог в беседе с корреспондентом Sport24 Ксенией Хатько.