Овечкин без остановки кричал: «Водка! Водка!» — в Америке думали, что он обезумел! История про русскую легенду

Если кто-то думает, что Александр Овечкин в первый же день после переезда в Вашингтон стал чувствовать себя как дома, то это ошибочное суждение. Переезд в другую страну — большой стресс. Особенно для тех людей, кто не в совершенстве владеет иностранными языками. Больше 15 лет назад Ови, безусловно, относился к их числу.
Спустя годы партнеры великого снайпера признавались, что его английский был не так плох и даже превзошел их ожидания. Но новичок все равно не мог самостоятельно изъясняться с незнакомыми людьми — не хватало практики. Тогда Александр Великий попросил, чтобы на выездах его селили вместе с американцем Брайаном Уиллси. Хотя в «Вашингтоне» был русскоговорящий Дайнюс Зубрус, общаться с которым Ови было бы гораздо проще и привычнее. Но будущий капитан «Вашингтона» не пошел по пути наименьшего сопротивления. У него была одна цель — как можно скорее выучить английский язык.
«Иногда в компании друзей или в каком-то ресторане было тяжело что-то сказать, но что уж теперь. Ничего не изменить. Я приехал из другой страны, где всегда говорил на другом языке, а в 20 лет пришлось учить другой. В первом сезоне я не отказывался от интервью, потому что хотел дружить со всеми, хотел понимать шутки и знать, что происходит», — рассказывал герой этого текста.
Такой подход русского новичка вызвал симпатию у его партнеров по команде. Далеко не каждый российский игрок, плохо понимающий иностранные языки, проявляет такое рвение к их изучению. Дайнюс Зубрус рассказывал, что многие хоккеисты до последнего цепляются за старое и привычное. Дома они смотрят российское телевидение и общаются преимущественно с друзьями из России, которые разговаривают на их родном языке.
За примерами далеко ходить не надо. Например, Артемий Панарин. Он провел очень много лет в НХЛ, но до сих пор испытывает проблемы во время общения на английском языке. У Овечкина все было иначе. Александр очень хотел доносить до партнеров свои мысли и мнение по различным вопросам, понимать шутки в раздевалке и полностью интегрироваться в жизнь команды.
«И ведь важно, что ребята в команде все это видят — как он старается, как хочет выучить язык. Всем местным пацанам, будь они старше или младше, нравится, когда приезжает человек из другой страны и, даже если чего-то не понимает, старается побыстрее стать одним из них, частью раздевалки. Помню по ветеранам — тот же вратарь Олаф Колциг, который пусть и немец, но уже очень много лет игравший в НХЛ, сразу зауважал Овечкина за это», — говорил Зубрус.
Александр Овечкин и Олаф Колциг
Как и многие другие люди, в процессе изучения английского Ови прошел через стадию стеснения. Первые несколько месяцев он боялся разговаривать с незнакомыми людьми из-за того, что собственное знание языка казалось ему ужасным. Величайший снайпер современности не хотел выглядеть посмешищем. Поэтому иногда во время выездных матчей он злоупотреблял помощью своего соседа по номеру Брайана Уиллси.
Американец рассказывал, что после ужина они с Ови любили заказывать в номер десерт. Но каждый раз на ресепшен для заказа звонил только Брайан, поскольку его партнер очень стеснялся своего английского. Уиллси много раз объяснял партнеру по команде, что это замедляет процесс его обучения. Но ничего не менялось — Овечкин лишь понимающе кивал в ответ и никак не мог избавиться от чувства страха. Тогда Брайан пошел на крайние меры и наотрез отказался звонить на ресепшн. Александр был очень зол на него за это и долго обижался. Но в конце концов, Ови все-таки позвонил и своими силами заказал мороженое в номер. Оказалось, что его уровень английского не так плох, как он думал.
«Когда я жил в комнате с Брайаном Уиллси, то не понимал его, а он не понимал меня. Брайан был терпеливым, он много подсказывал мне, давал советы, научил языку и объяснил, что можно делать, а что нет. Я был как маленький мальчик рядом с отцом», — говорил Ови.
Самый интересный случай, произошедший из-за языкового барьера, приключился с воспитанником московского «Динамо» прямо во время матча. В одной из смен он получил серьезный порез — необходимо было срочно остановить кровь. Лидер «Вашингтона» не знал, как будет на английском средство для обеззараживания и остановки крови, а потому закричал на всю скамейку: «VODKA! VODKA!».
Поначалу партнерам Александра показалось, что их лидер обезумел. Вероятно, в тот момент в голове канадских и американских игроков тут же всплыли известные стереотипы о русских, согласно которым они каждый день пьют этот горячительный напиток. Но когда игроки «Кэпиталз» увидели кровоточащую рану своего лидера, то сразу все поняли — Ови просто нужен был спирт.
Благо, Овечкин пережил тот непростой период и за почти 20 лет жизни в США в совершенстве выучил английский язык.
Автор: Максим Самарцев