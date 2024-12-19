Овечкин без остановки кричал: «Водка! Водка!» — в Америке думали, что он обезумел! История про русскую легенду

Американец рассказывал, что после ужина они с Ови любили заказывать в номер десерт. Но каждый раз на ресепшен для заказа звонил только Брайан, поскольку его партнер очень стеснялся своего английского. Уиллси много раз объяснял партнеру по команде, что это замедляет процесс его обучения. Но ничего не менялось — Овечкин лишь понимающе кивал в ответ и никак не мог избавиться от чувства страха. Тогда Брайан пошел на крайние меры и наотрез отказался звонить на ресепшн. Александр был очень зол на него за это и долго обижался. Но в конце концов, Ови все-таки позвонил и своими силами заказал мороженое в номер. Оказалось, что его уровень английского не так плох, как он думал.