«Он уже на финишной прямой». Когда Овечкин вернётся в игру после травмы?

"Да, следующий шаг — это просто полноценная тренировка, на которой не придётся отстранять его от контактных упражнений. Ему точно понадобится как минимум одна из них, а возможно, и несколько, прежде чем вернуться в состав после того, как он пропустил так много времени. Иногда, когда ты пропускаешь пару матчей, тебе нужна всего одна тренировка, чтобы вернуться, но, с учётом того, что он пропустил четыре недели, в идеале провести несколько, прежде чем получить зелёный свет на участие во встрече.