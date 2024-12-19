«Вашингтон» немного «засох» без Овечкина, заявил Карбери

«Завтра (с “Каролиной Харрикейнз”) он играть не будет, а потом посмотрим, как пройдут следующие 48 часов. Глянем, есть ли у него потенциал сыграть в одном из ближайших выездных матчей — в Лос-Анджелесе или Бостоне. Я думаю, мы немного потерялись без него, особенно в последнее время, с точки зрения результативности. Мы немного “засохли”, я еще в начале года обнаружил, что, когда он на льду, особенно когда забивает, парни сразу чувствуют себя лучше», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.