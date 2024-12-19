Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вашингтон» немного «засох» без Овечкина, заявил Карбери

Карбери: без Овечкина у «Вашингтона» возникли проблемы с результативностью.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Возвращение российского форварда Александра Овечкина в строй необходимо для «Вашингтон Кэпиталз», в его отсутствие у команды возникли проблемы с результативностью, заявил главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из столицы США Спенсер Карбери.

У Овечкина был диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября. Отмечалось, что капитан «Вашингтона» пропустит от четырех до шести недель. Российский форвард уже вернулся к тренировкам на льду вместе с командой.

«Завтра (с “Каролиной Харрикейнз”) он играть не будет, а потом посмотрим, как пройдут следующие 48 часов. Глянем, есть ли у него потенциал сыграть в одном из ближайших выездных матчей — в Лос-Анджелесе или Бостоне. Я думаю, мы немного потерялись без него, особенно в последнее время, с точки зрения результативности. Мы немного “засохли”, я еще в начале года обнаружил, что, когда он на льду, особенно когда забивает, парни сразу чувствуют себя лучше», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Травма 39-летнего Овечкина прервала на время его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Забросив 15 шайб в 18 матчах сезона, россиянин довел общее количество голов до 868 и приблизился к достижению Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь