Стало известно, когда Овечкин сыграет за «Вашингтон» в НХЛ после перелома

В пятницу капитан «Кэпиталз» провел первую тренировку без бесконтактного свитера.
«Ему разрешили вступать в контакт, так что он сможет возобновить тренировки с основной группой игроков. Мы не увидим его до перерыва, поэтому ориентируемся на возвращение после. Возможно, первая игра (после паузы), но мы не увидим его в ближайших трех играх», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х.
Первым матчем «Вашингтона» после рождественского перерыва станет гостевая встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс», которая состоится 28 декабря.
Ранее 39-летний Овечкин более недели проводил индивидуальные тренировки на льду, а 11 декабря провел бросковую тренировку. В субботу капитан команды впервые принял участие в занятии вместе с хоккеистами «Вашингтона». Во время тренировки россиянин был в специальном свитере синего цвета, исключающем контакты. В четверг он также тренировался в бесконтактном джерси.
Травма Овечкина прервала на время его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Забросив 15 шайб в 18 матчах сезона, россиянин довел общее количество голов до 868 и приблизился к достижению Гретцки, на счету которого 894 шайбы.