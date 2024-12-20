Стало известно, когда Овечкин сыграет за «Вашингтон» в НХЛ после перелома

«Ему разрешили вступать в контакт, так что он сможет возобновить тренировки с основной группой игроков. Мы не увидим его до перерыва, поэтому ориентируемся на возвращение после. Возможно, первая игра (после паузы), но мы не увидим его в ближайших трех играх», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х.