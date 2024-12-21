«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Каролину», белорус Протас отметился голом

По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, Овечкин также пропустит игры с «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Ближайший матч, в котором российский форвард может принять участие, состоится в ночь на 29 декабря по московскому времени, когда «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Торонто Мейпл Лифс».