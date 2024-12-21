«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Каролину», белорус Протас отметился голом

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили белорусский нападающий Алексей Протас (20-я минута), Якуб Врана (37) и Коннор Макмайкл (40). У гостей автором гола стал Сет Джарвис (51).
Российский форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко заблокировал два броска и применил два силовых приема. Форвард «Каролины» Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот и отметился одним хитом. Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов один раз бросил по воротам и завершил матч с показателем полезности «минус 2». Голкипер «ураганов» Петр Кочетков отразил 19 бросков из 22.
Матч с «Каролиной» стал для «Вашингтона» 14-м в сезоне-2024/25 без российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который восстанавливается после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного в матче с «Ютой» (6:2).
В предыдущих тринадцати встречах без Овечкина «Кэпиталз» проиграли «Колорадо Эвеланш» (1:2), «Нью-Джерси Девилз» (2:3), «Сан-Хосе» (1:2 ОТ), «Даллас Старз» (1:3) и «Чикаго Блэкхокс» (2:3), а также обыграли «Флориду Пантерз» (4:1), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:4), «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 ОТ), «Девилз» (6:5), «Торонто Мейпл Лифс» (3:1), «Монреаль Канадиенс» (4:2), «Коламбус Блю Джекетс» (2:1 ОТ) и «Баффало Сейбрз» (4:2).
По словам главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери, Овечкин также пропустит игры с «Лос-Анджелес Кингз» и «Бостон Брюинз». Ближайший матч, в котором российский форвард может принять участие, состоится в ночь на 29 декабря по московскому времени, когда «Кэпиталз» в гостях сыграют с «Торонто Мейпл Лифс».
В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Торонто» обыграли «Баффало» (6:3), «Детройт Ред Уингз» уступили «Монреалю» (3:4), а «Флорида» в овертайме одолела «Сент-Луис Блюз» (2:1 ОТ).