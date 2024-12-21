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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Клуб «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу гостей. В составе «Анахайма» шайбы забросили Лео Карлссон (23-я минута) и Алекс Киллорн (54). У «Колорадо» голы забили Паркер Келли (27), российский нападающий Валерий Ничушкин (31), Кайл Макар (44) и Натан Маккиннон (59).

Ничушкин также оформил результативную передачу. Россиянин забросил свою десятую шайбу в текущем сезоне, всего на его счету 15 очков (10 голов + 5 передач) в 18 матчах. Ничушкин пропустил старт регулярного чемпионата из-за прохождения программы помощи игрокам НХЛ.

«Колорадо» идет на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 40 очков за 35 игр. «Анахайм» (28 очков) располагается на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе.

Анахайм
2:4
0:0, 1:2, 1:2
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
21.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16226 зрителей
Главные тренеры
Грег Кронин
Джаред Беднар
Вратари
Джон Гибсон
(Джон Гибсон, Джон Гибсон)
Скотт Уэджвуд
(Скотт Уэджвуд)
1-й период
02:08
Росс Джонстон
02:08
Китон Миддлтон
05:13
Паркер Келли
09:56
Командный штраф
17:08
Росс Джонстон
2-й период
22:40
Лео Карлссон
(Брок Макгинн, Джейкоб Труба)
24:59
Йоэль Кивиранта
26:40
Паркер Келли
(Логан О`Коннор)
30:57
Валерий Ничушкин
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
33:49
Фрэнк Ватрано
36:47
Девон Тэйвз
3-й период
42:59
Дженсен Харкинс
43:30
Кэйл Макар
(Микко Рантанен, Нэйтан Маккиннон)
48:15
Радко Гудас
53:05
Алекс Киллорн
(Павел Минтюков)
54:36
Самуэль Жирар
56:07
Паркер Келли
58:41
Нэйтан Маккиннон
(Микко Рантанен, Валерий Ничушкин)
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
15
5
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь