Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу гостей. В составе «Анахайма» шайбы забросили Лео Карлссон (23-я минута) и Алекс Киллорн (54). У «Колорадо» голы забили Паркер Келли (27), российский нападающий Валерий Ничушкин (31), Кайл Макар (44) и Натан Маккиннон (59).