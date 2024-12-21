Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Клуб «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) в пользу гостей. В составе «Анахайма» шайбы забросили Лео Карлссон (23-я минута) и Алекс Киллорн (54). У «Колорадо» голы забили Паркер Келли (27), российский нападающий Валерий Ничушкин (31), Кайл Макар (44) и Натан Маккиннон (59).
Ничушкин также оформил результативную передачу. Россиянин забросил свою десятую шайбу в текущем сезоне, всего на его счету 15 очков (10 голов + 5 передач) в 18 матчах. Ничушкин пропустил старт регулярного чемпионата из-за прохождения программы помощи игрокам НХЛ.
«Колорадо» идет на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 40 очков за 35 игр. «Анахайм» (28 очков) располагается на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе.