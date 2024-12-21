Америку разрывает русский великан! Выбравшийся из скандалов Ничушкин забивает без остановки

«Лавины» приехали в гости к «Уткам», имея в четырех предыдущих матчах две победы и два поражения. Нестабильность «Колорадо» во многом была связана с турбулентностью во вратарской линии, но обмены сделали эту ситуацию более приемлемой: у Скотта Уэджвуда в активе 3 победы в 5 матчах за «Колорадо» и 93,1% отраженных бросков. А в нападении у «Эвеланш» снова был очень неплох Валерий Ничушкин, который вышел на забивную волну.
Челябинец забрасывает шайбы три матча подряд и добрался до отметки в 10 голов за сезон. Сразу пять форвардов «Лавин» имеют на своем счету десяток голов в сезоне, и Ничушкин подтвердил справедливость своих амбиций на место в двух первых звеньях.
Ничушкин сделал счет 2:1, забив в середине первого периода, после передач Кейла Макара и Натана Маккиннона.
Этот гол мог стать победным, но шайба Алекса Киллорна, которого вывел на бросок Павел Минтюков, сделал таковым гол Кейла Макара в большинстве. «Колорадо» выиграл со счетом 4:2 и прервал серию побед у «Анахайма».
Про приключения Ничушкина в последние полтора года, когда он проходил программу помощи и появлялся в полицейских сводках, уже никто не вспоминает. Ничушкин выходит играть в первой тройке вместе с Маккинноном и Арттури Лехконеном, и вполне оправдывает ожидания от своей игры.
«Нич играет так, как этого все и ждали. Он на своем уровне, как будто ничего и не случилось. И это, наверное, главный итог его истории», — резюмировал автор Colorado Hockey Now Эван Равал.
Автор: Леонид Михайлов