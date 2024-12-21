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Америку разрывает русский великан! Выбравшийся из скандалов Ничушкин забивает без остановки

Новая жертва — «Анахайм».

Источник: NHL.com

«Лавины» приехали в гости к «Уткам», имея в четырех предыдущих матчах две победы и два поражения. Нестабильность «Колорадо» во многом была связана с турбулентностью во вратарской линии, но обмены сделали эту ситуацию более приемлемой: у Скотта Уэджвуда в активе 3 победы в 5 матчах за «Колорадо» и 93,1% отраженных бросков. А в нападении у «Эвеланш» снова был очень неплох Валерий Ничушкин, который вышел на забивную волну.

Челябинец забрасывает шайбы три матча подряд и добрался до отметки в 10 голов за сезон. Сразу пять форвардов «Лавин» имеют на своем счету десяток голов в сезоне, и Ничушкин подтвердил справедливость своих амбиций на место в двух первых звеньях.

Ничушкин сделал счет 2:1, забив в середине первого периода, после передач Кейла Макара и Натана Маккиннона.

Этот гол мог стать победным, но шайба Алекса Киллорна, которого вывел на бросок Павел Минтюков, сделал таковым гол Кейла Макара в большинстве. «Колорадо» выиграл со счетом 4:2 и прервал серию побед у «Анахайма».

Про приключения Ничушкина в последние полтора года, когда он проходил программу помощи и появлялся в полицейских сводках, уже никто не вспоминает. Ничушкин выходит играть в первой тройке вместе с Маккинноном и Арттури Лехконеном, и вполне оправдывает ожидания от своей игры.

«Нич играет так, как этого все и ждали. Он на своем уровне, как будто ничего и не случилось. И это, наверное, главный итог его истории», — резюмировал автор Colorado Hockey Now Эван Равал.

Автор: Леонид Михайлов

Анахайм
2:4
0:0, 1:2, 1:2
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
21.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16226 зрителей
Главные тренеры
Грег Кронин
Джаред Беднар
Вратари
Джон Гибсон
(Джон Гибсон, Джон Гибсон)
Скотт Уэджвуд
(Скотт Уэджвуд)
1-й период
02:08
Росс Джонстон
02:08
Китон Миддлтон
05:13
Паркер Келли
09:56
Командный штраф
17:08
Росс Джонстон
2-й период
22:40
Лео Карлссон
(Брок Макгинн, Джейкоб Труба)
24:59
Йоэль Кивиранта
26:40
Паркер Келли
(Логан О`Коннор)
30:57
Валерий Ничушкин
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
33:49
Фрэнк Ватрано
36:47
Девон Тэйвз
3-й период
42:59
Дженсен Харкинс
43:30
Кэйл Макар
(Микко Рантанен, Нэйтан Маккиннон)
48:15
Радко Гудас
53:05
Алекс Киллорн
(Павел Минтюков)
54:36
Самуэль Жирар
56:07
Паркер Келли
58:41
Нэйтан Маккиннон
(Микко Рантанен, Валерий Ничушкин)
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
15
5
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь