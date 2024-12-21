Америку разрывает русский великан! Выбравшийся из скандалов Ничушкин забивает без остановки

«Лавины» приехали в гости к «Уткам», имея в четырех предыдущих матчах две победы и два поражения. Нестабильность «Колорадо» во многом была связана с турбулентностью во вратарской линии, но обмены сделали эту ситуацию более приемлемой: у Скотта Уэджвуда в активе 3 победы в 5 матчах за «Колорадо» и 93,1% отраженных бросков. А в нападении у «Эвеланш» снова был очень неплох Валерий Ничушкин, который вышел на забивную волну.