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Панарин вернулся, Шестеркин отразил 41 бросок. «Рейнджерс» наконец-то показали хороший хоккей

А хулиган Мэтт Ремпе традиционно получил штраф до конца игры.

Источник: Reuters

Прошел уже почти месяц с того момента, как «Рейнджерс» начали падать в пропасть. За это время они обменяли капитана Джейкоба Трубу, а недавно пришла очередь второго номера драфта-2019 — Каапо Какко. Видимо, именно в Какко были все проблемы Нью-Йорка. Как иначе объяснить качество хоккея, которое они наконец-то показали?

Но отставим шутки и скажем серьезно: уровень игры был на порядок выше, чем весь предыдущий месяц. Это 15-й матч команды после начала спада. И всего четвертая победа за это время. Правда, предыдущие три выигрыша были против полуживых «Канадиенс», «Питтсбурга» и «Баффало». Потому нынешний «Даллас» — первый достойный соперник, которому парни с Бродвея дали бой.

Проблемы «Рейнджерс» были особенно видны в последних двух играх. Стоит отметить, что оба раза не играл Артемий Панарин. Россиянин оказался вне заявки в матчах с «Сент-Луисом» и «Нэшвиллом». Причина — травма верхней части тела. И хотя, Артемию в этом сезоне пока далеко до результативности Кучерова или Капризова, которые редко уходят со льда без двух и более очков, игра «Рейнджерс» без него смотрится тускло. Возвращение россиянина на лед в первую очередь отозвалось креативными обострениями и опасными бросками, в том числе в большинстве.

«Рейнджерс» не смогли сами забросить по правилам на первых секундах, и через одну смену пропустили в свои ворота. Правда, опять с нарушением. Так за первую минуту матча судьи отменили сразу два гола. Однако вскоре «Даллас» все же открыл счет — в конце второй минуты первого отрезка отличился Роопе Хинтц.

Начало первого периода получилось чрезвычайно грустным не только из-за пропущенных шайб, но и из-за всей «Рейнджерс». Хотя пора бы уже привыкнуть к их вечно блеклому настрою и долгому вкатыванию в игру. Но с середины двадцатиминутки полярность поменялась, и в статусе слабой команды оказались «Старз». «Рейнджеры» смогли задавить всегда активных и собранных «Старз». На 11 минуте в меньшинстве сравнял счет Райлли Смит, а уже через четыре минуты гости вырвались вперед. На этот раз отличился Винсент Трочек — с передач Адама Фокса и Артемия Панарина. Последний, кстати, набирает очки уже три матча подряд и добрался до отметки 37 (15+22) очков в 30 встречах.

Но героем матча стал отнюдь не Панарин со своими обострениями. Гораздо ярче сыграл Мэтт Ремпе. Мы немного о нем забыли, поскольку прошлую игру в НХЛ он провел в конце ноября, а в целом это лишь пятый его матч в сезоне за основу. Во втором периоде он сумел три раза подряд поймать нарушение на себе.

Это могло бы быть прекрасным подспорьем, но большинство у «Рейнджерс» налаживаться пока не думает и стабильно стоит на 17 месте в лиге и с 21,3 процентами. Потому воспользоваться преимуществом не вышло. А чтобы больше о Ремпе никто не забывал, канадец завершил бенефис эффектного хоккея опасным ударом локтем в голову Миро Хейсканену. За что сверхтемпераментного Ремпе отправили досматривать игру из раздевалки.

Миро Хейсканен, пройдя протокол на сотрясение, в итоге вернулся, а вот «Даллас» восстановиться к уровню старта матча не смог. Точку поставил Крис Крайдер, забросив в пустые ворота. Помимо прочего хочется отметить игру «Рейнджерс» в меньшинстве: они отразили все семь попыток «Старз» и прочно укрепились в звании сильнейшей команды лиги по этому показателю. Отличился и Игорь Шестеркин — после слегка обескураживающего начала он отразил 41 бросок, из которых 21 был в меньшинстве.

Автор: Екатерина Василевич

Даллас
1:3
1:2, 0:0, 0:1
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
21.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Питер Лавиолетт
Вратари
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер, Джейк Эттингер, Джейк Эттингер)
Игорь Шестеркин
1-й период
01:46
Роопе Хинтц
(Нильс Лундквист, Джейсон Робертсон)
09:19
Мика Зибанежад
10:44
Райлли Смит
15:20
Винс Трочек
(Адам Фокс, Артемий Панарин)
16:17
Урхо Вааканайнен
19:28
Командный штраф
2-й период
21:50
Мэйсон Марчмент
25:47
Нильс Лундквист
28:41
Лиан Биксель
34:26
Райан Линдгрен
38:04
Крис Крайдер
3-й период
43:39
Филип Хытил
47:13
Роопе Хинтц
47:13
Мэтт Ремпе
47:13
Мэтт Ремпе
47:13
Мэтт Ремпе
57:54
Крис Крайдер
(Уилл Куилль, Винс Трочек)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
29
7
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Рейнджерс
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