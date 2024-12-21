Панарин вернулся, Шестеркин отразил 41 бросок. «Рейнджерс» наконец-то показали хороший хоккей

Начало первого периода получилось чрезвычайно грустным не только из-за пропущенных шайб, но и из-за всей «Рейнджерс». Хотя пора бы уже привыкнуть к их вечно блеклому настрою и долгому вкатыванию в игру. Но с середины двадцатиминутки полярность поменялась, и в статусе слабой команды оказались «Старз». «Рейнджеры» смогли задавить всегда активных и собранных «Старз». На 11 минуте в меньшинстве сравнял счет Райлли Смит, а уже через четыре минуты гости вырвались вперед. На этот раз отличился Винсент Трочек — с передач Адама Фокса и Артемия Панарина. Последний, кстати, набирает очки уже три матча подряд и добрался до отметки 37 (15+22) очков в 30 встречах.