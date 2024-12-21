Овечкин рассказал о состоянии здоровья после перелома

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, продолжающий восстановление после перелома ноги, заявил «Матч ТВ», что рвется вернуться наконец к матчам.
39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября. В клубе оценивали срок восстановления в четыре-шесть недель. Накануне главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что Овечкин, который уже вернулся к полноценным тренировкам, не сыграет в чемпионате НХЛ до рождественской паузы.
«Наверное, вы все новости уже знаете, мне тут даже добавить нечего. Настроение самое отличное. Рвусь в игру. Но когда я конкретно вернусь к матчам, вы узнаете из новостей — “Вашингтон” сделает заявление. Самое главное — не спешить. Будем смотреть, как чувствует себя нога. Надо все делать с умом», — сказал Овечкин.
Россиянин пропустил уже 14 матчей, в которых у «Вашингтона» девять побед и пять поражений.
«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 46 очков в 32 матчах.