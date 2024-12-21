Овечкин рассказал о состоянии здоровья после перелома

«Наверное, вы все новости уже знаете, мне тут даже добавить нечего. Настроение самое отличное. Рвусь в игру. Но когда я конкретно вернусь к матчам, вы узнаете из новостей — “Вашингтон” сделает заявление. Самое главное — не спешить. Будем смотреть, как чувствует себя нога. Надо все делать с умом», — сказал Овечкин.