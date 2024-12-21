Овечкин заявил, что в новогоднюю ночь в США обязательно включит речь Путина

«В кругу семьи. У нас будет домашняя игра с “Бостоном”. Она начнется в 20:30 по московскому времени. Потом еду сразу домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента, что скажет Владимир Владимирович. Мама прилетела, брат, со мной Настя, дети. Так что всё, как обычно, в кругу семьи. По русской традиции будут оливье, пирожки и селедка под шубой», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».