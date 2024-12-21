Овечкин заявил, что в новогоднюю ночь в США обязательно включит речь Путина

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как собирается встретить Новый год.
Овечкин восстанавливается после травмы и может вернуться на лед в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс», который состоится 28 декабря.
«В кругу семьи. У нас будет домашняя игра с “Бостоном”. Она начнется в 20:30 по московскому времени. Потом еду сразу домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента, что скажет Владимир Владимирович. Мама прилетела, брат, со мной Настя, дети. Так что всё, как обычно, в кругу семьи. По русской традиции будут оливье, пирожки и селедка под шубой», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
В ноябре у Овечкина был диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги после полученной во время матча травмы. Отмечалось, что капитан «Вашингтона» пропустит от четырех до шести недель. На прошлой неделе россиянин начал проводить первые тренировки после перелома.
Травма Овечкина прервала на время его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Забросив 15 шайб в 18 матчах сезона, россиянин довел общее количество голов до 868 и приблизился к достижению Гретцки, на счету которого 894 шайбы.