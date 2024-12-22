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Матвей Мичков впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в пяти матчах подряд

Сегодня, в ночь с 21 на 22 декабря мск, на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.

Источник: AP 2024

20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков провёл на льду 18 минут 38 секунд и не отметился результативными действиями. Проводящий дебютный сезон в североамериканской лиге российский форвард впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в пяти матчах подряд.

Стоит заметить, что в конце октября — начале ноября 2024 года Матвей не набирал очков на протяжении четырёх встреч кряду, но сейчас он обновил личный антирекорд по этому показателю. В целом в дебютном сезоне в лиге у Матвея 27 (11+16) очков в 32 матчах при показателе полезности «-3».

Филадельфия
5:4
0:1, 0:1, 4:2
ОТ
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
22.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18644 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Дин Эвасон
Вратари
Самуэль Эрссон
Элвис Мерзликинс
1-й период
02:15
Морган Фрост
07:26
Зак Эштон-Риз
15:47
Матье Оливье
(Кент Джонсон)
2-й период
21:55
Зак Эштон-Риз
27:05
Микаэль Пюхтия
(Шон Керали)
3-й период
43:29
Шон Керали
46:53
Морган Фрост
(Оуэн Типпетт, Трэвис Конекны)
48:48
Ноа Кэйтс
(Тайсон Форстер, Кэмерон Йорк)
50:01
Кирилл Марченко
(Дмитрий Воронков, Иван Проворов)
51:51
Морган Фрост
(Трэвис Конекны, Оуэн Типпетт)
52:41
Гарнет Хэтэуэй
52:41
Матье Оливье
55:49
Джейк Кристиансен
(Дмитрий Воронков)
58:16
Тайсон Форстер
(Трэвис Конекны, Оуэн Типпетт)
Овертайм
63:30
Оуэн Типпетт
(Ноа Кэйтс)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Коламбус
НХЛ: таблица и календарь