Матвей Мичков впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в пяти матчах подряд

20-летний нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков провёл на льду 18 минут 38 секунд и не отметился результативными действиями. Проводящий дебютный сезон в североамериканской лиге российский форвард впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в пяти матчах подряд.
Стоит заметить, что в конце октября — начале ноября 2024 года Матвей не набирал очков на протяжении четырёх встреч кряду, но сейчас он обновил личный антирекорд по этому показателю. В целом в дебютном сезоне в лиге у Матвея 27 (11+16) очков в 32 матчах при показателе полезности «-3».