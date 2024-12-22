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Самсонов помог «Вегасу» переиграть «Сиэтл» в матче НХЛ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2024

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счетом 6:2 (3:1, 0:0, 3:1). Шайбы за «Голден Найтс» забросили Киган Колесар (13-я минута), Бретт Хауден (14), Николас Хейг (18), Вильям Карлссон (49), Ноа Хэнифин (52) и Марк Стоун (59). У «Сиэтла» отличились Винс Данн (3) и Джейден Шварц (54).

Российский вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 21 бросок по своим воротам из 23 и одержал восьмую победу в 12 матчах текущего сезона. Его одноклубник форвард Павел Дорофеев результативными действиями не отметился.

«Вегас» (47 очков) занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Сиэтл» (32), потерпевший четвертое поражение подряд, располагается на шестой позиции.

В другом матче «Оттава Сенаторз» в овертайме одержала гостевую победу над «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:4 (2:2, 2:1, 0:1, 1:0).

Вегас
6:2
3:1, 0:0, 3:1
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
22.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17862 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Дэн Байлсма
Вратари
Илья Самсонов
Филипп Грубауэр
1-й период
02:26
Николас Хэг
02:34
Винс Данн
(Чендлер Стивенсон, Оливер Бьоркстранд)
09:27
Райкер Эванс
10:15
Виктор Олофссон
12:39
Киган Колесар
(Брэйден Макнэбб, Виктор Олофссон)
13:50
Бретт Хауден
(Джек Айкел)
17:48
Николас Хэг
(Джек Айкел, Марк Стоун)
2-й период
32:40
Алекс Пьетранджело
3-й период
48:09
Вильям Карлссон
(Киган Колесар)
51:28
Ноа Хэнифин
(Марк Стоун, Тэннер Пирсон)
53:04
Ши Теодор
53:58
Джейден Шварц
(Чендлер Стивенсон, Шейн Райт)
58:51
Марк Стоун
(Бретт Хауден)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Сиэтл
НХЛ: таблица и календарь