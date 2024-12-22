Самсонов помог «Вегасу» переиграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счетом 6:2 (3:1, 0:0, 3:1). Шайбы за «Голден Найтс» забросили Киган Колесар (13-я минута), Бретт Хауден (14), Николас Хейг (18), Вильям Карлссон (49), Ноа Хэнифин (52) и Марк Стоун (59). У «Сиэтла» отличились Винс Данн (3) и Джейден Шварц (54).