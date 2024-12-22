Российский вратарь «Сан-Хосе» восхитил своей игрой тренера соперников

«Он провел потрясающую игру. Мы знали, что он из себя представляет, и он был сегодня очень хорош. Он совершил много ключевых сейвов, а еще было много шансов, которые мы не использовали, когда не попадали по воротам. Несколько бросков по пустым воротам были заблокированы, мы попадали в штанги или просто не попадали по воротам. Так что мы помогли Аскарову выглядеть еще лучше, но нужно отдать ему должное. Он играл хорошо», — цитирует Кноблауха официальный сайт НХЛ.