Российский вратарь «Сан-Хосе» восхитил своей игрой тренера соперников

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Кноблаух и форвард «нефтяников» Кори Перри восхитились игрой российского вратаря «Сан-Хосе Шаркс» Ярослава Аскарова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь на воскресенье «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» в овертайме со счетом 3:2. Аскаров установил личный рекорд в НХЛ, отразив 39 бросков по своим воротам. Россиянин был признан второй звездой матча.
«Он провел потрясающую игру. Мы знали, что он из себя представляет, и он был сегодня очень хорош. Он совершил много ключевых сейвов, а еще было много шансов, которые мы не использовали, когда не попадали по воротам. Несколько бросков по пустым воротам были заблокированы, мы попадали в штанги или просто не попадали по воротам. Так что мы помогли Аскарову выглядеть еще лучше, но нужно отдать ему должное. Он играл хорошо», — цитирует Кноблауха официальный сайт НХЛ.
«Мы владели преимуществом весь вечер. Парень в воротах заслужил множество похвал. Он держался достойно», — подчеркнул Перри.
Сам Аскаров после матча признался, что его впечатлила первая в карьере игра против пятикратного лучшего бомбардира лиги Коннора Макдэвида.
«Это было безумие. Это моя первая игра против него. Он очень быстр. Было здорово играть против него и Леона Драйзайтля. Когда по воротам наносят много бросков, вратарю играть легче. Наверное, Кэлвину Пикарду пришлось сложнее», — добавил россиянин.
Аскарову 22 года, он перешел в «Сан-Хосе» в августе в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз». В текущем сезоне он провел три матча в НХЛ, одержав одну победу и отражая 92,8% бросков по воротам.