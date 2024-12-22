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Российский вратарь «Сан-Хосе» восхитил своей игрой тренера соперников

Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров восхитил своей игрой соперников.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Кноблаух и форвард «нефтяников» Кори Перри восхитились игрой российского вратаря «Сан-Хосе Шаркс» Ярослава Аскарова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на воскресенье «Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» в овертайме со счетом 3:2. Аскаров установил личный рекорд в НХЛ, отразив 39 бросков по своим воротам. Россиянин был признан второй звездой матча.

«Он провел потрясающую игру. Мы знали, что он из себя представляет, и он был сегодня очень хорош. Он совершил много ключевых сейвов, а еще было много шансов, которые мы не использовали, когда не попадали по воротам. Несколько бросков по пустым воротам были заблокированы, мы попадали в штанги или просто не попадали по воротам. Так что мы помогли Аскарову выглядеть еще лучше, но нужно отдать ему должное. Он играл хорошо», — цитирует Кноблауха официальный сайт НХЛ.

«Мы владели преимуществом весь вечер. Парень в воротах заслужил множество похвал. Он держался достойно», — подчеркнул Перри.

Сам Аскаров после матча признался, что его впечатлила первая в карьере игра против пятикратного лучшего бомбардира лиги Коннора Макдэвида.

«Это было безумие. Это моя первая игра против него. Он очень быстр. Было здорово играть против него и Леона Драйзайтля. Когда по воротам наносят много бросков, вратарю играть легче. Наверное, Кэлвину Пикарду пришлось сложнее», — добавил россиянин.

Аскарову 22 года, он перешел в «Сан-Хосе» в августе в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз». В текущем сезоне он провел три матча в НХЛ, одержав одну победу и отражая 92,8% бросков по воротам.

Эдмонтон
3:2
1:2, 0:0, 1:0
ОТ
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
22.12.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Райан Варсофски
Вратари
Кэлвин Пикар
Ярослав Аскаров
(Ярослав Аскаров)
1-й период
03:23
Люк Канин
(Александр Веннберг, Тимоти Лильегрен)
07:07
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
08:21
Ян Рутта
(Джейк Уолман, Маклин Селебрини)
11:44
Каспери Капанен
2-й период
21:50
Микаэль Гранлунд
3-й период
51:17
Вильям Эклунд
59:42
Маттиас Экхольм
(Коннор Макдэвид, Кори Перри)
Овертайм
60:18
Леон Драйзайтль
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь