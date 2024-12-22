Овечкина снова застукали с вредной едой! Травмированный русский полетел на выезд, но не играл, а уплетал хот-доги

На выходных капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил свой 14-й матч после того, как получил перелом малой берцовой кости. И хотя Ови уже находится на финальной прямой восстановления, клуб рассказал о том, что до перерыва на Рождество россиянин не вернется в строй.
Александр рядом с командой, ездит на выездные матчи и постоянно находится в коллективе, но играть пока не может. Тем не менее, внимания болельщиков во время травмы не становится меньше, и недавно фанаты «засекли» Овечкина за необычным делом. Во время матча с «Каролиной» (победа «Столичных» 3:1) Александр подошел к шведскому столу с продуктами и загрузил в тарелку пару хот-догов. При этом одет легендарный снайпер был максимально непритязательно — толстовку, красные шорты и шлепанцы.
«Овечкин направился прямо к столику с едой, где были хот-доги, сосиски, перец с луком и начос. Большинство фанатов уже ушли, так как торопились занять свои места, но я и несколько болельщиков увидели Александра. Он быстро наполнил свою тарелку и ушел», — отметил болельщик, которого зовут Алекс.
Понимание величия Овечкина на льду начинается с его легендарной диеты, которая, конечно, на самом деле не является диетой. За свою карьеру Овечкин прославился тем, что пил газировку прямо во время игр, поглощал начос и ел тяжелую итальянскую еду перед матчем. Недавно он также приобрел привычку покупать итальянский сэндвич длиной сантиметров в 25 и пакетик острейших чипсов «Flamin' Hot Cheetos» перед выездными матчами.
«Некоторые люди соблюдают диету в течение сезона, некоторые не едят макароны, некоторые не едят курицу. Но я ем все, что хочу», — сказал Овечкин летом.
Теперь в этот список добавились хот-доги.
Зная невероятную мощь и физическое здоровье Овечкина, беспокоиться о том, что он ест слишком много вредной для профессионального спортсмена пищи, не стоит. Наверное, не было спортивного врача или диетолога, который бы не отметил один простой факт: россиянин — настоящий уникум, который идет против всех правил, но становится от этого только лучше.
Леонид Михайлов