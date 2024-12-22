Овечкина снова застукали с вредной едой! Травмированный русский полетел на выезд, но не играл, а уплетал хот-доги

Александр рядом с командой, ездит на выездные матчи и постоянно находится в коллективе, но играть пока не может. Тем не менее, внимания болельщиков во время травмы не становится меньше, и недавно фанаты «засекли» Овечкина за необычным делом. Во время матча с «Каролиной» (победа «Столичных» 3:1) Александр подошел к шведскому столу с продуктами и загрузил в тарелку пару хот-догов. При этом одет легендарный снайпер был максимально непритязательно — толстовку, красные шорты и шлепанцы.