В Америке носят на руках русского таланта и называют его «бриллиантом»! Аскаров бросил вызов главному идолу Канады

«Он провел чертовски хорошую игру. Мы знали, что он из себя представляет, и он действительно играл очень хорошо сегодня вечером, он сделал много ключевых сейвов, у нас было также много возможностей, когда мы не попадали в ворота. Мы промахивались мимо пустых ворот, попадали в штанги, соперник блокировал броски. Возможно, мы заставили его выглядеть лучше, но большая заслуга в этом принадлежит ему самому. Он хорошо играл», — похвалил тренер, но сделал это достаточно сдержанно.