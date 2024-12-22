В Америке носят на руках русского таланта и называют его «бриллиантом»! Аскаров бросил вызов главному идолу Канады

Ярослав Аскаров начинает набирать популярность в Калифорнии. 39 отраженных бросков из 42 для недавно перешедшего в стан «Сан-Хосе Шаркс» российского голкипера стали хорошим результатом, а если учесть, что играли «Акулы» против команды Коннора Макдэвида, то перед Аскаровым можно снять шляпу.
Да, Аскарову придется непросто после приобретения клубом Александра Георгиева, но сам Ярослав получил прекрасную прессу после матча с «Ойлерз», который «Акулы» проиграли в овертайме (2:3 ОТ).
«Аскаров — настоящий бриллиант. Очень яркий и талантливый вратарь, за которого мы еще скажем спасибо клубному менеджменту. Уверен, он станет одним из главных создателей светлого будущего “Шаркс”. В матче против “Эдмонтона” он был великолепен. 23 броска по его воротам только во втором периоде! Он великолепно владел клюшкой и подтащил команду как надо. И все это — против Макдэвида и его монстров», — отметил Куртис Пашелка из издания Mercury News.
В восторженном ключе высказался и главный тренер Крис Ноблок.
«Он провел чертовски хорошую игру. Мы знали, что он из себя представляет, и он действительно играл очень хорошо сегодня вечером, он сделал много ключевых сейвов, у нас было также много возможностей, когда мы не попадали в ворота. Мы промахивались мимо пустых ворот, попадали в штанги, соперник блокировал броски. Возможно, мы заставили его выглядеть лучше, но большая заслуга в этом принадлежит ему самому. Он хорошо играл», — похвалил тренер, но сделал это достаточно сдержанно.
«В составе “Ойлерз” есть Драйзайтль, который делил первое место по очкам в НХЛ вместе с Рантаненом. Макдэвид не сильно отстает. “Нефтяники” переломили тенденцию после неважного начала сезона, а Аскарову почти удалось их остановить. Больше 40 бросков — запредельная нагрузка для молодого вратаря. Изначально было понятно, что Ярослав очень талантлив. Весь вопрос был в том, сможет ли он научиться реализовать свой потенциал. Теперь понятно, что за этим дело не станет», — добавила Эрика Тоун, автор блога Fear The Fin.
«Аскаров? Просто удивителен! У Ярослава был прекрасный сейв на Нюджент-Хопкинсе. Увы, партнеры не смогли ему помочь и вытащить своего вратаря из дыры. Ярослав здорово сыграл против “Ойлерз”, он в одиночку мог украсть победу. Он отслеживал шайбу, двигался в нужном направлении и отражал. “Акулам” надо делать для россиянина намного большее, чем они пытались сделать в обороне. Аскаров показал, что он невероятно талантлив», — отметил Шен Пен из San Jose Hockey Now.
«Я счастлив снова быть здесь. Макдэвид постоянно накатывал на мои ворота? Это было настоящее безумие. Это был мой первый матч против Коннора, и мне очень понравилось. Против него и Драйзайтля очень интересно играть. Наверное, он планировал забить побольше сегодня. 23 сейва во втором периоде — это новый клубный рекорд? Не знал об этом, спасибо что сказали», — с улыбкой отметил сам Ярослав в послематчевом интервью.
«Коннор Макдэвид? Кто это? Вот так сказал Ярослав Аскаров своей игрой в этом матче», — резюмировал официальный аккаунт телекомпании NBCS в социальных сетях.
Леонид Михайлов