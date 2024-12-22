Два ассиста вратаря Кочеткова помогли «Каролине» победить «Рейнджерс»

На гол хозяев площадки в исполнении Джимми Веси гости ответили точными бросками Уильяма Каррье и Джека Рословича. В эпизоде с победным голом результативные действия в свой актив записали защитник Дмитрий Орлов и вратарь Петр Кочетков.



На 59-й минуте встречи Себастьян Ахо с передачи Андрея Свечникова и все того же Кочеткова закрепил преимущество «Харрикейнз».