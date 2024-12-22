На гол хозяев площадки в исполнении Джимми Веси гости ответили точными бросками Уильяма Каррье и Джека Рословича. В эпизоде с победным голом результативные действия в свой актив записали защитник Дмитрий Орлов и вратарь Петр Кочетков.
На 59-й минуте встречи Себастьян Ахо с передачи Андрея Свечникова и все того же Кочеткова закрепил преимущество «Харрикейнз».
Два ассиста вратаря Кочеткова помогли «Каролине» победить «Рейнджерс»
Хоккеисты «Каролины» одержали волевую победу над «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Рода Бриндамора.
На гол хозяев площадки в исполнении Джимми Веси гости ответили точными бросками Уильяма Каррье и Джека Рословича. В эпизоде с победным голом результативные действия в свой актив записали защитник Дмитрий Орлов и вратарь Петр Кочетков.
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
22.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Род Бриндамор
Вратари
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
Петр Кочетков
1-й период
00:17
Джимми Веси
(Чад Руведел, Адам Эдстрем)
11:05
Тайсон Джост
19:32
Адам Фокс
2-й период
27:05
Бретт Берард
29:14
Вильям Каррье
(Джейкоб Слэвин, Джордан Стаал)
30:34
Алексис Лафренье
30:34
Алексис Лафренье
34:32
Джек Рословик
(Дмитрий Орлов, Петр Кочетков)
39:39
Андрей Свечников
3-й период
44:25
Брент Бернс
47:47
Винс Трочек
58:18
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, Петр Кочетков)
58:30
Джордан Мартинук
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит