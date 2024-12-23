Российский вратарь стал бомбардиром! Кочетков сделал два ассиста в матче с «Рейнджерс»

Считалось, что ближе всех к голевым действиям в НХЛ среди голкиперов — россиянин Игорь Шестеркин. И не просто так: он уже забивал в МХЛ, а после неоднократно пытался поразить ворота дальними бросками и в лучшей лиге мира. Кроме того, его передачи под синюю линию неоднократно помогали ловить соперника на пересменке. Но в очном матче его вчистую переиграл другой российский голкипер.
«Рейнджерс» Шестеркина сейчас находятся в «крутом пике». После отличного старта команда Лавиолетта вообще прекратила играть и уже находится в пяти очках от зоны плей-офф.
Попытки генменеджера исправить ситуацию в виде обмена Трубы и Какко ситуацию не спасают. Победы приходят к «Рейнджерс» либо над очень слабыми командами, либо благодаря исключительным действиям Игоря Шестеркина, как это было в игре с «Далласом».
Сегодня даже хорошая игра российского голкипера (более 93% отраженных бросков) не помогла команде из Нью-Йорка. А всему виной уже другой российский голкипер — из «Каролины».
Датчанин Фредерик Андерсен своими травмами делает все, чтобы Петр Кочетков закрепился в роли первого номера «Харрикейнс», но у того не все получается. Даже в этом сезоне россиянин все никак не мог выйти на показатель в 90% отраженных бросков. Зато все в порядке с атакой.
При счете 1:1 Кочетков разогнал атаку, которую завершил Джек Рословик. А в самой концовке голкипер ассистировал Себастьяну Ахо, когда финн забрасывал в пустые ворота. Так, вратарь умудрился набрать два (!) очка за один матч. Мало того, и со своей основной работой Кочетков справился идеально: отбил 22 из 23 бросков по своим воротам.
Забавная ситуация, что Кочетков не попал в тройку лучших игроков матча по версии НХЛ. Там оказался даже Игорь Шестеркин, но Петру места не нашлось.
Но вряд ли Кочеткова это сильно опечалит: у его команды два очка, у него самого сегодня два очка, а «Харрикейнс», в отличие от «Рейнджерс», не надо переживать по поводу попадания в плей-офф. Вопрос один: когда российский вратарь уже догонит Гретцки?
Автор: Максим Клементьев