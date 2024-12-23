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Российский вратарь стал бомбардиром! Кочетков сделал два ассиста в матче с «Рейнджерс»

«Каролина» выиграла на выезде.

Источник: AP 2024

Считалось, что ближе всех к голевым действиям в НХЛ среди голкиперов — россиянин Игорь Шестеркин. И не просто так: он уже забивал в МХЛ, а после неоднократно пытался поразить ворота дальними бросками и в лучшей лиге мира. Кроме того, его передачи под синюю линию неоднократно помогали ловить соперника на пересменке. Но в очном матче его вчистую переиграл другой российский голкипер.

«Рейнджерс» Шестеркина сейчас находятся в «крутом пике». После отличного старта команда Лавиолетта вообще прекратила играть и уже находится в пяти очках от зоны плей-офф.

Попытки генменеджера исправить ситуацию в виде обмена Трубы и Какко ситуацию не спасают. Победы приходят к «Рейнджерс» либо над очень слабыми командами, либо благодаря исключительным действиям Игоря Шестеркина, как это было в игре с «Далласом».

Сегодня даже хорошая игра российского голкипера (более 93% отраженных бросков) не помогла команде из Нью-Йорка. А всему виной уже другой российский голкипер — из «Каролины».

Датчанин Фредерик Андерсен своими травмами делает все, чтобы Петр Кочетков закрепился в роли первого номера «Харрикейнс», но у того не все получается. Даже в этом сезоне россиянин все никак не мог выйти на показатель в 90% отраженных бросков. Зато все в порядке с атакой.

При счете 1:1 Кочетков разогнал атаку, которую завершил Джек Рословик. А в самой концовке голкипер ассистировал Себастьяну Ахо, когда финн забрасывал в пустые ворота. Так, вратарь умудрился набрать два (!) очка за один матч. Мало того, и со своей основной работой Кочетков справился идеально: отбил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Забавная ситуация, что Кочетков не попал в тройку лучших игроков матча по версии НХЛ. Там оказался даже Игорь Шестеркин, но Петру места не нашлось.

Но вряд ли Кочеткова это сильно опечалит: у его команды два очка, у него самого сегодня два очка, а «Харрикейнс», в отличие от «Рейнджерс», не надо переживать по поводу попадания в плей-офф. Вопрос один: когда российский вратарь уже догонит Гретцки?

Автор: Максим Клементьев

Рейнджерс
1:3
1:0, 0:2, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
22.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Род Бриндамор
Вратари
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
Петр Кочетков
1-й период
00:17
Джимми Веси
(Чад Руведел, Адам Эдстрем)
11:05
Тайсон Джост
19:32
Адам Фокс
2-й период
27:05
Бретт Берард
29:14
Вильям Каррье
(Джейкоб Слэвин, Джордан Стаал)
30:34
Алексис Лафренье
30:34
Алексис Лафренье
34:32
Джек Рословик
(Дмитрий Орлов, Петр Кочетков)
39:39
Андрей Свечников
3-й период
44:25
Брент Бернс
47:47
Винс Трочек
58:18
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, Петр Кочетков)
58:30
Джордан Мартинук
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Каролина
НХЛ: таблица и календарь