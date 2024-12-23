Овечкин вляпался в неприятности в Америке! Великий русский повел себя как ребенок и сильно об этом пожалел

«Мы приходим на вечеринку — на второй этаж, там все накрыто. Потом начинается бардак — в хорошем смысле этого слова. Зная Саню Овечкина, как он умеет это делать — именно умеет отдыхать. Бывают люди, которые умеют это делать, а бывают — нет. Вот я не умею, а он умел и прям заводил. Это был такой взрыв, семьей одной сели — и настолько здорово посидели. И потом с утра как раз вылетать — он поехал за этими… знаменитая история, когда в кубок наложили гамбургеров. Поехали в Макдональдс, кто-то поехал в аэропорт, привезли покушать из Макдональдса полную чашу, и мы сидели ели их оттуда. Саня — он такой, реально заводила», — рассказывал Александр Еременко о том, как сборная отмечала чемпионство 2008 года.