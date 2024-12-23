Овечкин вляпался в неприятности в Америке! Великий русский повел себя как ребенок и сильно об этом пожалел

«Ови просто большой ребенок. Он любит пошутить. Настоящий обалдуй. Алекс заводит раздевалку, он лидер, который заботится о ребятах. Он первым поможет, если кому-то из игроков что-то нужно. Может договориться о выходном, собрать ребят, чтобы вместе поесть», — так о звезде «Кэпиталз» отзывался Ти Джей Оши.
Ни для кого не секрет, что Александр Овечкин оказывает огромное влияние на «Вашингтон» как на льду, так и за его пределами. Капитана «Столичных» точно нельзя назвать букой или замкнутым в себе человеком.
В некоторых моментах даже может сложиться впечатление, что Ови — это действительно ребенок в теле настоящего богатыря. С годами он не растерял умения веселиться вне ледовой площадки. Величайший снайпер современности всегда готов пропустить бокал пива в выходной и не прячется от камеры любимой жены, которая активно делится их совместным времяпровождением в социальных сетях. Овечкин может сходить на концерт Ольги Бузовой или «Руки Вверх» и не стесняясь посторонних взглядов натанцеваться как следует. Также вполне в духе нашего героя заявиться на прием к президенту России в обычных шлепанцах, как это было после победы на чемпионате мира в 2008 году.
«Мы приходим на вечеринку — на второй этаж, там все накрыто. Потом начинается бардак — в хорошем смысле этого слова. Зная Саню Овечкина, как он умеет это делать — именно умеет отдыхать. Бывают люди, которые умеют это делать, а бывают — нет. Вот я не умею, а он умел и прям заводил. Это был такой взрыв, семьей одной сели — и настолько здорово посидели. И потом с утра как раз вылетать — он поехал за этими… знаменитая история, когда в кубок наложили гамбургеров. Поехали в Макдональдс, кто-то поехал в аэропорт, привезли покушать из Макдональдса полную чашу, и мы сидели ели их оттуда. Саня — он такой, реально заводила», — рассказывал Александр Еременко о том, как сборная отмечала чемпионство 2008 года.
Можно сказать, что у Овечкина настоящий талант попадать в интересные истории. Защитник Брайан Поти в интервью для The Athletic рассказал о необычном случае с Александром Великим. Он произошел в один из первых сезонов нашего соотечественника в НХЛ.
«Вашингтон» приехал во Флориду на рядовой матч регулярного чемпионата. К тому моменту команда уже давно не бывала на южном полушарии, поэтому игроки соскучились по теплому климату. Но никто из них даже представить не мог, что учудит Ови. Заехав в отель, они вместе с Александром Семиным сразу побежали к океану и начали купаться. При этом никто из хоккеистов не последовал их примеру, потому что в то время во Флориде было довольно холодно. Но это не остановило будущего обладателя Кубка Стэнли.
«Они быстро переоделись и побежали на пляж, где сразу же прыгнули в воду. Ребята вели себя безрассудно, потому что было довольно холодно. Затем они внезапно просто пулей вылетели из воды. Оказывается, их ужалили медузы. С ними было все нормально. Медуз и правда было много. На теле у них остались небольшие отметины после встречи с морскими обитателями. Это было довольно забавно», — вспоминал Брайан Поти.
Бывший одноклубник Великой Восьмерки Мэтт Брэдли рассказывал, что в отеле их предупреждали — ни в коем случае нельзя лезть в воду, потому что сейчас там очень много медуз. Купаться можно было только в специальных защитных костюмах для плавания, которых ни у кого из хоккеистов «Столичных» не было. Но Овечкина это не остановило.
«На следующий день Ови весь был красным. Вот так мы и узнали об укусах медуз. Думаю, они просто не заметили предупреждающих знаков о наличии медуз в воде, когда бежали по пляжу. Хотя я не знаю, может, они просто не поверили им, но ведь на пляже не было людей. Это могло бы их смутить», — дополнял историю капитан того «Вашингтона» Крис Кларк.
Феномен Александра Овечкина в том, что несмотря на все приключения вне льда, он по-прежнему остается одним из величайших хоккеистов всех времен.
Автор: Максим Самарцев