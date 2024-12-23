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В НХЛ не знают, как остановить Ничушкина! Все проблемы россиянина позади?

Вэл продлил голевую серию до четырёх матчей, а с момента возвращения он и вовсе лучший снайпер «Колорадо».

Источник: Reuters

Возвращения Валерия Ничушкина ждали в «Колорадо» с опаской — а как ещё, если человек наступал на одни и те же грабли и два года подряд подводил команду в самое важное время, в разгар плей-офф?

Разрывать его увесистый контракт было сомнительным вариантом, а если держать в голове, что россиянин именно в «Колорадо» вышел на новые высоты, которых от него ждали ещё по юниорам, и стал важнейшей частью успехов команды и победы в Кубке Стэнли — 2022… Ради него стоило рискнуть ещё раз.

Ничушкин вернулся после полугодовой дисквалификации и очередного прохождения Программы помощи игрокам НХЛ 15 ноября и каждый день доказывает, что этот риск был оправдан.

Ничушкин не просто вернулся, он как будто и не сидел так много времени без хоккея, пытаясь разобраться в своих личных проблемах. Его поезд набрал сумасшедшую скорость — никто в НХЛ сейчас не знает, как остановить Валерия!

В первом периоде матча с «Сиэтлом» россиянин закрыл своей могучей спиной Джоуи Даккорда, когда Кейл Макар открыл счёт в большинстве. Во втором периоде, когда «Сиэтл» вышел вперёд, Ничушкин нанёс ответный удар всего через 11 секунд! Натан Маккиннон прорвался к воротам, стянул на себя троих соперников, а Вэл был тут как тут на добивании.

Россиянин забил уже в четвёртом матче подряд, а если брать отрезок с момента его возвращения в состав, то он и вовсе является лучшим снайпером «Колорадо» с 11 шайбами в 19 играх. Неудивительно, что в последних трёх встречах его перевели из второго в первое звено.

Да и весь «Колорадо» в последнее время заметно оживился. Сегодняшняя победа над «Сиэтлом» стала для «лавин» седьмой в последних девяти матчах. Лучшего отрезка в этом сезоне они ещё не выдавали. «Лавины» ещё на прошлой неделе сместили «Даллас» с третьего места в Центральном дивизионе, а теперь уходят на рождественскую паузу в отличном настроении, выиграв три встречи подряд.

И Ничушкин вновь играет одну из ведущих ролей в успехах команды. Хочется надеяться, что теперь уже точно все его проблемы остались позади.

«Штука с Вэлом в том, что он всегда играет минимум на 80−85% от своего максимума, не хуже. Не бывает игр, после которых я могу сказать, что сегодня он был ужасен. В некоторых матчах он более заметен, чем другие, что добавляет ему уверенности, он начинает больше вести игру, создаёт больше опасности у чужих ворот. Иногда шайбы заходят, иногда — нет, но он показывает очень хороший хоккей и в последнее время забивает очень важные голы в самые нужные моменты для нас», — сказал после игры главный тренер команды Джаред Беднар.

Но не одним Ничушкиным, конечно, жив «Колорадо». Маккиннон и Макар, как обычно, разрывают НХЛ (с «Сиэтлом» первый набрал очередные два очка, второй — три), а Йоэль Кивиранта оформил натуральный хет-трик, установив новый личный снайперский рекорд (10 шайб за сезон).

Автор: Елена Кузнецова

Колорадо
5:2
1:1, 2:1, 2:0
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
23.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18089 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Дэн Байлсма
Вратари
Маккензи Блэквуд
(Маккензи Блэквуд)
Джой Даккорд
(Джой Даккорд, Джой Даккорд)
1-й период
06:48
Эли Толванен
09:29
Брэндон Монтур
10:05
Кэйл Макар
(Микко Рантанен, Нэйтан Маккиннон)
11:25
Винс Данн
17:55
Джаред Маккэн
(Янни Гурд, Шейн Райт)
2-й период
24:01
Каапо Какко
(Мэттью Бенайерс)
24:12
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон)
32:01
Йоэль Кивиранта
(Кэйл Макар, Микко Рантанен)
38:46
Эли Толванен
3-й период
48:53
Самуэль Жирар
57:26
Йоэль Кивиранта
58:28
Йоэль Кивиранта
(Паркер Келли, Кэйл Макар)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
Сиэтл
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