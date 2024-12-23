В банде Овечкина расцвел талант из Белоруссии! В столице США верят в Протаса, а он почти догнал по голам самого Ови

Задрафтованный в 2019 году белорус проводит в Северной Америке в системе «Вашингтона» уже свой четвертый сезон. В принципе же за океан Протас уехал еще в 2018 году после чемпионата мира среди юниоров: несколько лет отыграл за «Принс-Альберт Райдерс» — команду Западной хоккейной лиги в Канаде, затем сезон-2020/2021 провел в минском «Динамо» на правах аренды. В 19 лет за, а 58 матчей регулярного чемпионата КХЛ он набрал 18 (10+8) очков, за пять матчей плей-офф выбил еще 4 (1+3) результативных балла. По окончании сезона уехал в систему «Кэпиталз» и даже успел сыграть за клуб АХЛ «Херши Беарз».