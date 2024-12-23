В банде Овечкина расцвел талант из Белоруссии! В столице США верят в Протаса, а он почти догнал по голам самого Ови

«Вашингтон» сейчас проводит один из лучших регулярных чемпионатов в своей истории. После 33 матчей «Кэпиталз» возглавляют Восточную конференцию и Столичный дивизион с 48 очками. Спенсер Карбери создал в команде отличную атмосферу и раскрыл своих игроков, многие в составе «столичных» проводят лучшие сезоны в карьере. Одним из таких игроков стал белорусский форвард Алексей Протас.
Задрафтованный в 2019 году белорус проводит в Северной Америке в системе «Вашингтона» уже свой четвертый сезон. В принципе же за океан Протас уехал еще в 2018 году после чемпионата мира среди юниоров: несколько лет отыграл за «Принс-Альберт Райдерс» — команду Западной хоккейной лиги в Канаде, затем сезон-2020/2021 провел в минском «Динамо» на правах аренды. В 19 лет за, а 58 матчей регулярного чемпионата КХЛ он набрал 18 (10+8) очков, за пять матчей плей-офф выбил еще 4 (1+3) результативных балла. По окончании сезона уехал в систему «Кэпиталз» и даже успел сыграть за клуб АХЛ «Херши Беарз».
В первый полноценный сезон Протас сыграл за «Кэпс» 33 матча и набрал 9 (3+6) очков, большую часть хоккейного года провел в АХЛ. С каждым сезоном количество матчей за основную команду увеличивалось, а за фарм-клуб — снижалось. Весь прошлый чемпионат Протас отыграл за «Вашингтон», за 78 матчей в регулярке набрал 29 (6+23) результативных балла.
В этой регулярке за 33 матча Протас уже повторил прошлогоднее количество набранных очков −29 (14+15). Хорошую результативность Алексей показывал с самого старта, играя в одном звене с Александром Овечкиным и Диланом Строумом. За 18 матчей в этом сочетании Протас набрал 18 (7+11) результативных баллов. Но травма Овечкина и смена партнеров не сильно повлияли на результативность белоруса.
В сегодняшнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» Протас отметился дублем и вышел на второе место в списке бомбардиров команды и на третье по голам — отстает на одну шайбу от Овечкина и на две от Макмайкла. Кстати, на матче присутствовала семья Алексея — супруга Татьяна с дочерью, родители и брат Илья, задрафтованный «Вашингтоном» этим летом.
Относительно драфта получилась очень красивая история, «Кэпиталз» специально провели обмен драфт-пиками, чтобы выбрать Протаса-младшего. А на предсезонке оба брата сыграли за «Вашингтон». Чем не показатель того, что в Алексея в столице США очень верят?
Такое развитие белорусских игроков в перспективе хорошо еще и для национальной команды. Пока сборная Белоруссии так же, как и Россия, отстранена от международных соревнований, но игроки растут. Даже на Кубке Первого канала этот прогресс был очень заметен, а добавление в сборную игроков, выступающих в НХЛ, здорово добавило бы конкурентоспособности национальной команде. Главное — чтобы это белорусское поколение мы успели хотя бы несколько раз увидеть на крупных турнирах.
Надежда Тонконог