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Малкин — живая легенда! Вошёл в историю «Питтсбурга» и повторил мощное достижение Овечкина

Но главным творцом победы в дерби с «Филадельфией» стал Кросби, дотянувшийся до великого Лемье.

Источник: Matt Freed/AP Photo/ТАСС

Две команды из штата Пенсильвания — «Питтсбург» и «Филадельфия» — прямо сейчас ведут борьбу за попадание в плей-офф на Востоке НХЛ, и от этого их дерби становится ещё более интригующим. В нынешнем сезоне календарь регулярки впервые свёл «пингвинов» и «лётчиков» только перед Рождеством, и этот матч определённо удался в плане зрелищности.

Но интригой встреча не побаловала. «Питтсбург» уверенно вёл игру, а тон задавали многолетние лидеры, живые легенды «пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин. Канадец, например, уже в первом периоде оформил ассистентский хет-трик. Кросби помог забить Расту, Бантингу и Томасино, особенно красивым вышел первый гол «Питтсбурга» в большинстве, когда начертить шикарную комбинацию Сидни поспособствовал Малкин.

В следующем большинстве Кросби направил забивать Томасино, эта передача стала третьей во встрече для Сидни и 1033-й — в карьере. Столько же пасов раздал великий Марио Лемье, так что теперь у «Питтсбурга» два рекордсмена франшизы по ассистам. Что же касается бомбардирского списка всех времён, то Кросби уже давно вошёл в топ-10, но скоро должен обойти Джо Сакика (разница после сегодняшней игры — шесть очков) и пуститься в погоню как раз за Лемье.

Благодаря очередной вспышке результативности Кросби «Питтсбург» повёл 4:1 после первого периода. Во втором отрезке «Филадельфия» бросилась в погоню, и не слишком надёжная оборона «пингвинов» пропустила два гола. Но в концовке периода о себе напомнил Малкин. Россиянин отдал блестящий пас, отрезавший троих соперников, а Бантинг не подвёл и оформил дубль.

Два сегодняшних очка Малкина тоже позволили ему отразиться в вечности. Евгений стал третьим хоккеистом в истории «Питтсбурга» (разумеется, после Лемье и Кросби), которому удалось набрать 500 очков в большинстве. Юбилейный пас как раз пришёлся на первый гол Бантинга. Ну, а среди российских игроков НХЛ подобный рубеж покорялся только Овечкину, у которого сейчас 588 очков, набранных при розыгрыше лишнего.

В третьем периоде «Питтсбург» не особо позволил гостям насесть на ворота Джерри, а в концовке «пингвины» довели счёт до крупного. Кросби набрал четвёртое очко в матче, самостоятельно организовав себе возможность поразить пустые ворота.

А под самую сирену Лизотт ещё и реализовал удаление Мичкова, распечатав и вышедшего на третий период Алексея Колосова.

7:3 — уверенная победа «Питтсбурга», приблизившая «пингвинов» к восьмёрке Востока. Кросби и Малкин укрепили своё величие, набрав шесть очков на двоих, а вот у Мичкова продолжается чёрная полоса. Один из главных претендентов на «Колдер Трофи» не набирает очки уже шесть игр подряд.

Лев Лукин

Питтсбург
7:3
4:1, 1:2, 2:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
24.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18290 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джон Торторелла
Вратари
Тристан Джерри
Самуэль Эрссон
(Алексей Колосов)
1-й период
01:29
Брайан Раст
(Рикард Ракелль, Сидни Кросби)
06:12
Егор Замула
(Скотт Лотон, Райан Пелинг)
11:53
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
14:53
Кэмерон Йорк
16:15
Майкл Бантинг
(Евгений Малкин, Сидни Кросби)
16:43
Кэмерон Йорк
17:44
Филип Томасино
(Сидни Кросби)
2-й период
24:29
Ноа Кэйтс
(Кэмерон Йорк, Бобби Бринк)
33:06
Шон Кутюрье
(Трэвис Конекны, Скотт Лотон)
38:48
Майкл Бантинг
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
3-й период
57:30
Сидни Кросби
59:42
Матвей Мичков
59:48
Блэйк Лизотт
(Райан Ши, Мэтью Нието)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
0
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь