Малкин — живая легенда! Вошёл в историю «Питтсбурга» и повторил мощное достижение Овечкина

В следующем большинстве Кросби направил забивать Томасино, эта передача стала третьей во встрече для Сидни и 1033-й — в карьере. Столько же пасов раздал великий Марио Лемье, так что теперь у «Питтсбурга» два рекордсмена франшизы по ассистам. Что же касается бомбардирского списка всех времён, то Кросби уже давно вошёл в топ-10, но скоро должен обойти Джо Сакика (разница после сегодняшней игры — шесть очков) и пуститься в погоню как раз за Лемье.