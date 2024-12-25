Великий вратарь и настоящий патриот. Сергей Бобровский — спортсмен года в России!

Со стороны его ренессанс воспринимается как чудо. В действительности основная причина успеха лежит на поверхности. Сергей при всех своих данных всегда пахал как проклятый. Те, кто его знают хоть немного, подтвердят, что нет на свете хоккеиста, который работает больше. Труд, каким бы колоссальным он ни был, не вытащит на самый верх заурядного человека. Бобровский — большой талант, которому еще весной 2023 года помогло счастливое стечение обстоятельств. Он начал плей-офф в запасе, потом получил шанс сыграть в основном составе только в третьей игре первого раунда против лучшей команды лиги «Бостона» и помог «Флориде» сенсационно дойти до финала.