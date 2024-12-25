Америку не остановить — там снова восхищаются русскими талантами! Дорогой Шестеркин и дешевый Кочетков — в топе НХЛ

Национальная хоккейная лига поделилась в своих социальных сетях списком топ-4 вратарей недели. В топ попали сразу два российских голкипера. На первом месте расположился шведский голкипер «Оттавы Сенаторз» Линус Улльмарк с 95,7% отраженных бросков по своим воротам, второе место занял российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин — 95,2%, третья строчка у голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова — 94,8%, четвертым стал канадский вратарь «Монреаль Канадиенс» Сэм Монтембо — 92,9%.
Шестеркин оправдывает свой большой контракт, но «Рейнджерс» скатывается все ниже
Несмотря на попадание в этот рейтинг, у Шестеркина, как и у всего «Рейнджерс», сейчас очень непростая ситуация. «Синерубашечники» попали в кризис, из которого не могут выбраться вот уже на протяжении месяца. За 17 сыгранных за это время матчей у ньюйоркцев всего лишь четыре победы, хотя сезон команда начала здорово, одержав победы в 12 из 17 первых встреч регулярного чемпионата. Сейчас «Рейнджерс» идут на предпоследнем месте в Столичном дивизионе. Удивительно, как быстро они превратились из команды-контендера в одного из неудачников сезона.
Шестеркин же показывает хорошие результаты несмотря на поражения команды, его процент отраженных бросков и попадание в четверку лучших — тому подтверждение. И это при всем давлении и внимании, которое свалилось на Игоря после подписания крупнейшего вратарского контракта в истории НХЛ. Однако на подвигах одного голкипера далеко не уехать. Вратарь, конечно, полкоманды, но «Нью-Йорку» надо ждать, когда проснутся и звезды, играющие в поле.
Кочетков постепенно становится суперзвездой
Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков, как писали перед сезоном, шикарный актив команды из Роли по соотношению «цена-качество». При той игре, что показывает Кочетков, его зарплата — копейки. В конце 2022 года Петр подписал с «Харрикейнз» контракт на четыре года с кэпхитом всего лишь в 2 миллиона долларов за сезон.
В прошлом чемпионате Кочетков здорово проявил себя в отсутствие травмированного Фредерика Андерсена, чем гарантировал себе место в основном составе. В итоге Кочетков выиграл конкуренцию и занял позицию первого номера. В этом сезоне россиянин сыграл 21 из 34 матчей своей команды, четыре встречи Кочетков пропустил из-за травмы — у голкипера было сотрясение мозга.
С каждой игрой россиянин добавляет в уверенности, а в последнее время заставляет говорить о себе все больше. Так в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Кочетков, во-первых, оформил первый в сезоне «сухарь», а во-вторых, совершил вот такое рисковое спасение, заставив сердца болельщиков «Каролины» биться чаще.
А еще помимо того, что Петр отражает броски по своим воротам, он также помогает своим партнерам забивать. В матче с «Рейнджерс», например, россиянин отметился сразу двумя голевыми передачами, причем передачи эти были не просто отскоком шайбы после спасения, а реальными результативными пасами. Кочетков не только записал на свой счет два балла, но и стал лучшим кипером-бомбардиром сезона.
По окончании контракта Кочеткова «Каролине» придется серьезно раскошелиться, чтобы оставить россиянина в составе. Нет сомнений в том, что у Петра будет не одно хорошее предложение, учитывая его возраст и отличную игру, которую он показывает.
Надежда Тонконог