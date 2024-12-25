Америку не остановить — там снова восхищаются русскими талантами! Дорогой Шестеркин и дешевый Кочетков — в топе НХЛ

Несмотря на попадание в этот рейтинг, у Шестеркина, как и у всего «Рейнджерс», сейчас очень непростая ситуация. «Синерубашечники» попали в кризис, из которого не могут выбраться вот уже на протяжении месяца. За 17 сыгранных за это время матчей у ньюйоркцев всего лишь четыре победы, хотя сезон команда начала здорово, одержав победы в 12 из 17 первых встреч регулярного чемпионата. Сейчас «Рейнджерс» идут на предпоследнем месте в Столичном дивизионе. Удивительно, как быстро они превратились из команды-контендера в одного из неудачников сезона.