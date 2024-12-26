Овечкин грохнет рекорд всех времен уже в 2024-м? Ови очень близок к вечному достижению: пора возвращаться в состав!

«Вашингтон» провел свой последний матч перед перерывом в нынешний понедельник, уступив на выезде «Бостону» (1:4). Эта игра стала 16-й подряд без капитана команды Александра Овечкина, который продолжает восстанавливаться после перелома ноги. Овечкин на этот раз не поехал вместе с командой на выезд, а остался дома и катался на тренировочном катке в одиночку.
Сольные занятия на льду свидетельствуют о том, что Овечкин находится от возвращения в строй на дистанции в 2−3 дня, которую и обеспечивает расписание матчей. Александр работал на площадке вместе с трениров по технике Кенни Маккадденом, а за бортиком Ови поддерживала его семья и дети.
Несколько дней назад главный тренер Спенсер Карбери исключил возможность возвращения Овечкина до Рождества, но капитан «Кэпиталз» может вернуться уже в субботу в матче против «Торонто Мэйпл Лифс».
«Ему разрешили контактировать, чтобы он мог возобновить регулярные занятия с основной группой», — сказал Карбери 20 декабря. «Мы не увидим его до перерыва. Реальная цель — возвращение после перерыва, независимо от того, будет ли это первая игра, или позже», — добавил тренер.
Затягивать с возвращением Овечкин не будет, и тому есть несколько причин. Главная из них — «Торонто» является одним из любимых «клиентов» россиянина, который «Кленовым» забивал много и охотно. За 19 сезонов Овечкин отыграл против «Мэйпл Лифс» 56 матчей и забил 41 гол. А если брать набранные очки, то средняя результативность Александра за одну встречу против «Торонто» составляет 1,32 балла. Это лучший показатель для Овечкина среди всех соперников, поэтому матч против «Торонто» может стать необходимым свежим стартом после травмы.
Овечкин против «Торонто»:
0,73 гола за матч,
1,32 очка за матч,
4,7 броска за матч,
2 хет-трика (2011, 2017).
Причина вторая — Овечкин пропустил уже достаточно, и встряхнуть коллектив после паузы будет полезно, даже если сам Александр сыграет после травмы скромно. Одно присутствие его на льду будет отвлекать защитников соперника, что даст возможности остальным одноклубникам. Наконец, в «Торонто» продолжается чехарда с вратарями — неожиданно возобновил свою карьеру переломанный Мэтт Мюррей, а отсутствие «горячего» стража ворот увеличит шансы забить.
И еще важный пункт: Овечкину необходимо забить лишь один гол в 2024 году, чтобы установить рекорд НХЛ всех времен. В этом случае Александр станет единственным игроком по числу календарных лет с 40+ голами — таких будет 14. Почему бы не ворваться очередной раз в историю уже в игре против «Торонто»?
Стоит напомнить, что, несмотря на травму, Ови все равно давал о себе знать на играх. Недавно один болельщик застал его за поглощением фаст-фуда после, предположительно, тренировки на основной арене команды.
Александр смог перезагрузиться — это видно по его реакциям, его улыбке и стремлению вернуться. Впереди у «Вашингтона» непростой отрезок — визиты в Торонто и Детройт, а 31 декабря команда играет дома против «Бостона». В январе «Столичные» проводят аж 15 матчей, и такое ускорение для отдохнувшего капитана будет хорошим тестом и возможностью набрать оптимальную форму.
Ну, а болельщики с нетерпением ждут возобновления погони за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, до которого сейчас остается 26 шайб. Стоит ли торопиться превзойти его уже в нынешнем сезоне — вопрос дискуссионный. Но и искусственно занижать темп — это уж совсем не в характере Овечкина, которому нынешняя травма может открыть второе дыхание.
Леонид Михайлов