Овечкин грохнет рекорд всех времен уже в 2024-м? Ови очень близок к вечному достижению: пора возвращаться в состав!

Затягивать с возвращением Овечкин не будет, и тому есть несколько причин. Главная из них — «Торонто» является одним из любимых «клиентов» россиянина, который «Кленовым» забивал много и охотно. За 19 сезонов Овечкин отыграл против «Мэйпл Лифс» 56 матчей и забил 41 гол. А если брать набранные очки, то средняя результативность Александра за одну встречу против «Торонто» составляет 1,32 балла. Это лучший показатель для Овечкина среди всех соперников, поэтому матч против «Торонто» может стать необходимым свежим стартом после травмы.