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«Детройт» назвал имя нового главного тренера

«Детройт Ред Уингз» назначил Тодда Маклеллана новым главным тренером клуба.

Источник: Getty Images

Об этом сообщает пресс-служба «красных крыльев». Бывший наставник Дерек Лалонд отправлен в отставку. Кроме того, «Ред Уингз» наняли Трента Йони в качестве помощника главного тренера.

Тодд Маклеллан ранее возглавлял такие клубы как «Сан-Хосе Шаркс», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз». Работал с национальной сборной Канады на ЧМ-2015, где завоевал золотые медали.

В нынешнем сезоне «Детройт Ред Уингз» провёл 34 матча, в которых набрал 30 очков. «Красные крылья» занимают предпоследнее, 15-место, в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

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