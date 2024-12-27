Подача на год: когда вернется Овечкин и почему проваливается Мичков

В НХЛ рождественская пауза на три дня, так что самое время подвести небольшие итоги первой части регулярного чемпионата. «Рейнджерс» Панарина и Шестеркина и «Миннесота» Капризова сбавили после отличного начала, в «Вашингтоне» ждут возвращения Александра Овечкина, а Матвей Мичков провалил несколько последних матчей. Подробнее — в материале «Известий».
Овечкин скоро вернется
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не играет с 19 ноября из-за перелома ноги. За это время главная звезда «Кэпиталз» не раз ездила с командой на выезд, но пока возвращение Ови на лед откладывается. Была вероятность, что он сыграет перед паузой на Рождество против «Бостона», но тренеры снова поберегли ветерана.
— Думаю, нам его немного не хватало, особенно в последнее время с точки зрения набора очков. Мы немного засохли. В начале года было очевидно: когда он забивает, остальные парни чувствуют себя лучше, — признает главный тренер команды Спенсер Карбери.
Неудивительно, что «Вашингтону» сложно без Ови — в 18 матчах этого сезона россиянин набрал 25 очков и до травмы с 15 голами даже шел первым в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ. При этом команда и без Александра все же добивается неплохих результатов и идет второй в Восточной конференции.
— Саша — феноменальный игрок, — сказал «Известиям» олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук. — Забить более 850 голов в НХЛ — даже тяжело это число выговорить (улыбается). Возраст — всего лишь цифра. А в его случае — точно. Он в отличной форме, классно подготовился летом. К сожалению, эта нелепая травма, но она только сделает его сильнее. Мы постоянно общаемся. Думаю, что Овечкин скоро вернется на лед и обязательно продолжит забивать.
Провал «Рейнджерс»
«Рейнджерс» уступили в пяти из шести последних матчей. После отличного старта команда Лавиолетта вообще прекратила играть и уже находится в пяти очках отставания от зоны плей-офф. Попытки генменеджера исправить ситуацию в виде обмена Трубы и Какко ситуацию не спасают. Победы приходят к «Рейнджерс» либо над очень слабыми командами, либо благодаря исключительным действиям Игоря Шестеркина, как это было в игре с «Далласом».
Пару игр из-за травм пропустил Артемий Панарин, но и его возвращение пока не помогает. Кризис в команде глобальный, а конкуренты при этом уходят в отрыв — непопадание в плей-офф с таким составом станет грандиозным провалом.
— Все в команде стараются очень много, может быть, не отдыхают достаточно, — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ. — Я вас уверяю, все в команде хотят побед. Но порой из-за недостатка уверенности вы не чувствуете себя комфортно психологически. Если бы мы знали причины, то не попали бы в такую ситуацию. Худший ли это момент в моей карьере в «Рейнджерс»? Пожалуй, да. Нам нужно отдохнуть эти несколько дней, перезагрузиться и вернуться с нашей лучшей игрой.
Спад «Миннесоты»
Нынешний сезон может стать самым успешным для «Миннесоты» за всю историю. Команда Кирилла Капризова удачно стартовала в регулярном чемпионате и приятно удивила своей уверенной игрой, которая строится не только на российском даровании. Да, Капризов — безусловно с большим запасом главная звезда «Уайлд», но без надежной обороны, классной игры шведского вратаря Густавссона и глубины в атаке команда бы не поднялась так высоко.
Без провалов и неудач сложно пройти весь сезон, и минувшая неделя стала ужасной для «Миннесоты». «Дикари» проиграли все четыре матча в основное время с общим счетом 4:16, а квинтэссенцией этого провала стала встреча с «Виннипегом» (0:5). «Миннесота» выглядела на удивление инертной в атаке и нанесла всего 19 бросков по воротам Коннора Хеллибака.
Бледно смотрелся и Капризов, запомнившийся лишь моментом, когда он вступился за Марко Росси и сцепился с защитником «Виннипега» Диланом Демело. Когда в созидании не получается, можно попробовать и так завести свою команду, так что за характер и боевитость российской звезде тут только плюс.
Уже на этой неделе «Миннесота» с трудом обыграла «Чикаго» (4:3), а Капризов отметился голом — кажется, дела скоро наладятся.
Что с Мичковым?
На смену успешной серии из пяти матчей, в которых Матвей Мичков набрал 10 (3+7) очков, пришла неудачная — российский новичок не набирает очков уже в шести играх подряд.
Мичкова настиг очередной спад — весь сезон он проводит по синусоиде. Впрочем, стабильности от молодого игрока вряд ли стоило ждать, а в «Филадельфии» понимают, что Матвею нужно время для полноценной адаптации в лиге.
Много здесь [в России] вокруг Матвея было каких-то непонятных историй, — продолжил Илья Ковальчук. — Лично не знакомы. Не видел, как он играл вживую. Болтался между Сочи и Петербургом, все эти проблемы, потом трагедия с отцом — ужасно было. То, что он уехал в НХЛ и так начал играть, — молодец, красавец! Парень невысокого роста. Дерется, забивает важные голы. Знаю «Филадельфию», они именно такой стиль игры любят. Думаю, им там очень довольны.
Тем не менее шансы Матвея на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку — с каждым матчем становятся все меньше. Главный конкурент Мичкова — форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, он идет по графику «очко за игру». Главное преимущество канадца — он играет без провалов и даже если заканчивает матч без набранных очков, то обязательно попадает в хайлайты с каким-нибудь красивым техническим действием.
Артур Хайруллин Максим Клементьев