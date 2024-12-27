Подача на год: когда вернется Овечкин и почему проваливается Мичков

— Все в команде стараются очень много, может быть, не отдыхают достаточно, — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ. — Я вас уверяю, все в команде хотят побед. Но порой из-за недостатка уверенности вы не чувствуете себя комфортно психологически. Если бы мы знали причины, то не попали бы в такую ситуацию. Худший ли это момент в моей карьере в «Рейнджерс»? Пожалуй, да. Нам нужно отдохнуть эти несколько дней, перезагрузиться и вернуться с нашей лучшей игрой.