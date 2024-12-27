Любимый приз Овечкина угонит русский гений? Капризов и другие кандидаты на «Морис Ришар Трофи»

Драйзайтлю повезло играть в одной команде с суперзвездой Коннором Макдэвидом, но тут не стоит обманываться. Немец был бы гигантской силой в нападении, независимо от того, в какой команде он играет. Немецкий левиафан все еще проверяет свои пределы и доказывает хоккейному миру, что у него есть инструменты, чтобы вести нападение своей команды от и до. Единственный вопрос сейчас в том, будет ли Драйзайтль делать ставку на «Ришара», или же они вместе с Макдэвидом будут стараться играть на команду.