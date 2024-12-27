Любимый приз Овечкина угонит русский гений? Капризов и другие кандидаты на «Морис Ришар Трофи»

В этом сезоне гонка за приз лучшего снайпера НХЛ полностью открыта. Это то, о чем мечтали многие болельщики последние годы, которым надоело засилие Овечкина или Мэттьюса, когда речь заходила о «Морис Ришар Трофи».
Нынче нет погони за 70 голами, как это было капитана «Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса в прошлом сезоне, когда американец остановился на обиднейшей отметке в 69 шайб. Тогда преимущество Мэттьюса над ближайшим преследователем составило 12 голов. В текущем сезоне обладатель «Ракеты» может не добраться и до 60 голов. Лидер спора снайперов на данный момент — Леон Драйзайтль — идет на результат 57 шайб. Но это чертовски близкая, плотная гонка и в ней есть на кого посмотреть.
Леон Драйзайтль, «Эдмонтон»
У немца пока что лучший результат из все — 24 гола в 34 матчах.
29-летний игрок установил рекорд своей карьеры — 55 голов в сезоне-2021/2022, но Драйзайтль уже долгое время является одним из лучших атакующих гигантов НХЛ, выиграв «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги в сезоне 2019/2020.
Драйзайтлю повезло играть в одной команде с суперзвездой Коннором Макдэвидом, но тут не стоит обманываться. Немец был бы гигантской силой в нападении, независимо от того, в какой команде он играет. Немецкий левиафан все еще проверяет свои пределы и доказывает хоккейному миру, что у него есть инструменты, чтобы вести нападение своей команды от и до. Единственный вопрос сейчас в том, будет ли Драйзайтль делать ставку на «Ришара», или же они вместе с Макдэвидом будут стараться играть на команду.
Кирилл Капризов, «Миннесота»
Россиянин отстает от Драйзайтля на один гол. Если россиянин сохранит нынешний темп, то забьет 54 гола за сезон — это новый личный рекорд. Нынче Кирилл полон решимости привести «Миннесоту» к хорошему «забегу» в плей-офф, но квалифицированных партнеров рядом маловато. Самый большой вопрос — это игра «Миннесоты» в большинстве, ведь Кирилл пока забросил лишь 3 шайбы при реализации лишнего.
Вильям Нюландер, «Торонто»
У шведа также 23 гола и он идет темпом на 53 шайбы за сезон. Это будет новый личный рекорд, так как предыдущий лучший результат Нюландера составлял 40 голов.
В свои 28 лет Нюландер находится в расцвете сил, и никого не удивит, если он увеличит свою результативность до 55 или 60 голов. Шведская звезда выглядит так же уверенно, как и всегда, а его скорость и видение поля делают его постоянной угрозой для ворот соперника. Он имеет решающее значение для успеха «Торонто», но, похоже, на него не влияет давление необходимости результата, которое есть в стане «Мэйпл Лифс».
Брейден Пойнт, «Тампа»
У одного из лидеров «Молний» 22 гола в 28 матчах. Темп позволяет рассчитывать на 61 шайбу в 78 матчах, что будет на 10 голов лучше предыдущего личного рекорда.
28-летний игрок является лучшим центром «Лайтнинг» и одним из лучших универсальных игроков в лиге. Ппоэтому мы вполне можем увидеть, как он принесет «РИшар Трофи» в «Тампу» в третий раз в истории клуба. Стивен Стэмкос выигрывал его дважды, включая сезон с 60 голами в чемпионате-2011/12.
Сэм Райнхарт, «Флорида»
У Райнхарта 22 гола в 36 играх. Это ставит его на темп в 50 голов — на семь меньше, чем в прошлом году, но этого все равно может быть достаточно, чтобы претендовать на «Ришар Трофи».
Победа в снайперской номинации с 50 голами или меньше случалась и раньше, но последний раз это было в сезоне из 82 игр в чемпионате-2018/19, когда Александр Овечкин забил 49 голов. У Райнхарта процент попаданий практически такой же, как и в прошлом сезоне, так что ему, скорее всего, придется бросать больше, если он хочет выиграть в нынешнем году.
Леонид Михайлов