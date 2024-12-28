Александр Овечкин прокомментировал возвращение в игру после травмы

«Я просто хочу вернуться и поиграть в хоккей. Это был тяжёлый месяц — ты тренируешься, смотришь игры, всегда хочешь помочь своим товарищам по команде победить, и теперь пришло моё время. Провожу много времени в тренажерном зале, катаюсь на велосипеде. Весь персонал проделал отличную работу, помогая мне восстановиться. Было тяжело, но спасибо моей семье за ​​поддержку», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.