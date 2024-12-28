Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин оценил игру «Вашингтона» в его отсутствие

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал результативность команды во время его отсутствия.

Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

«Ребята и без меня отлично справились. Не знаю, они сейчас играют хорошо, поэтому я не знаю, какую игру я буду сейчас представлять. Практика — это одно, а в играх — другая скорость, другая интенсивность. Так что мне просто нужно быть умным и играть правильно», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» сейчас находится на второй строчке Восточной конференции НХЛ. У команды 48 очков после 34 встреч. Овечкин вернётся на лёд в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» после перелома малоберцовой кости, полученного 19 ноября.

Вашингтон