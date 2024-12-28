Овечкин оценил игру «Вашингтона» в его отсутствие

«Ребята и без меня отлично справились. Не знаю, они сейчас играют хорошо, поэтому я не знаю, какую игру я буду сейчас представлять. Практика — это одно, а в играх — другая скорость, другая интенсивность. Так что мне просто нужно быть умным и играть правильно», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.