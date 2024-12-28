Карбери высказался о попадании Овечкина в заявку на матч впервые после травмы

«Очевидно, что забитые голы и вероятность, что он забьёт, поднимают настроение нашей команде. Он в составе, его присутствие, его заразительная личность, манера поведения и то, что он находится на льду, будь то игра в большинстве, вбрасывание, “5 на 5”, в любой момент, все в здании вместе с нашими 19 другими игроками верят, что он может забить, поэтому я думаю, что это поднимает настроение всей нашей группе, и его возвращение в состав будет долгожданным», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.