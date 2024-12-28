Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин — наш капитан, величайший голеадор за всю историю

«Я чувствовал, что когда он впервые выбыл из игры, наша команда немного “упала”, но затем мы смогли довольно быстро восстановиться и продолжить в хорошем темпе. Было такое ощущение, что слабину восполнили не просто пара игроков, это было командное усилие.



Он наш капитан, он величайший бомбардир всех времен, поэтому для него возвращение в наш состав станет хорошим стимулом», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.