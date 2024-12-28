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Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин — наш капитан, величайший голеадор за всю историю

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о мастеровитости Александра Овечкина, который вернётся в состав команды в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 декабря. Он начнётся в 3:00 мск.

Источник: AP 2024

«Я чувствовал, что когда он впервые выбыл из игры, наша команда немного “упала”, но затем мы смогли довольно быстро восстановиться и продолжить в хорошем темпе. Было такое ощущение, что слабину восполнили не просто пара игроков, это было командное усилие.

Он наш капитан, он величайший бомбардир всех времен, поэтому для него возвращение в наш состав станет хорошим стимулом», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

Вашингтон
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