Тренер «Торонто» опасается возвращения Овечкина: «Чуть упустишь его — забросит шайбу в ворота»

«Наблюдая за Овечкиным, я могу сказать, что он любит хоккей и любит забивать голы. Он умеет забивать различными способами, главное, довести до него шайбу. Овечкин — один из лучших бомбардиров всех времен, мы это прекрасно знаем. Нам придется следить за ним, крепко следить. Чуть упустишь его — и он забросит шайбу в сетку», — приводит слова Беруби пресс-служба НХЛ.