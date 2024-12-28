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Тренер «Торонто» опасается возвращения Овечкина: «Чуть упустишь его — забросит шайбу в ворота»

Главный тренер «Торонто» Крейг Беруби прокомментировал возвращение российского нападающего Александра Овечкина в состав «Вашингтона» после травмы.

Источник: Getty Images

«Торонто» и «Вашингтон» сыграют между собой в ночь на воскресенье, 29 декабря.

«Наблюдая за Овечкиным, я могу сказать, что он любит хоккей и любит забивать голы. Он умеет забивать различными способами, главное, довести до него шайбу. Овечкин — один из лучших бомбардиров всех времен, мы это прекрасно знаем. Нам придется следить за ним, крепко следить. Чуть упустишь его — и он забросит шайбу в сетку», — приводит слова Беруби пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 39-летний Александр Овечкин провел за «Вашингтон» 18 матчей, забросил 15 шайб и отдал 10 голевых передач.

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