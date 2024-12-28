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Защитник «Вашингтона» рассказал, почему Александр Овечкин так важен для команды

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин рассказал, почему Александр Овечкин нужен их команде.

Источник: Getty Images

«Он — огромная часть нашей команды. Не только на льду, но и за его пределами. Он наш капитан и наш лидер, поэтому его возвращение очень много значит. Он отлично присутствовал в зале, даже если последние несколько недель его не было в составе. Он всё ещё излучает хорошую энергию и подбадривает ребят», — приводит слова Сандина пресс-служба НХЛ.

Овечкин вернётся в состав команды на матче с «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 29 декабря. Он начнётся 3:00 мск. Ранее Александр восстанавливался после травмы — перелом ноги.

Вашингтон
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