Защитник «Вашингтона» рассказал, почему Александр Овечкин так важен для команды

«Он — огромная часть нашей команды. Не только на льду, но и за его пределами. Он наш капитан и наш лидер, поэтому его возвращение очень много значит. Он отлично присутствовал в зале, даже если последние несколько недель его не было в составе. Он всё ещё излучает хорошую энергию и подбадривает ребят», — приводит слова Сандина пресс-служба НХЛ.