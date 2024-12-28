«Пришло мое время». Овечкин не играл с ноября, но теперь возвращается в погоню за Гретцки

Некоторые оптимисты считали, что такими темпами Овечкин мог побить рекорд чуть ли не до Нового года — однако травма спутала все планы. При этом даже Гретцки поддержал Александра: «То, что делает Овечкин, — невероятно. Я знаю, как это тяжело в таком возрасте. Это хорошо для спорта в целом и прекрасно для хоккея. Надеюсь, я смогу присутствовать, когда он побьет рекорд, и пожать ему руку. Но еще более важно, что сделала его команда. Забрасывать шайбы — это одно, но когда ты побеждаешь, становится еще веселее», — цитировал легендарного канадца портал Daily Faceoff.