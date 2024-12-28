«Флорида» без Бобровского проиграла «Монреалю» в матче НХЛ

Встреча прошла в пятницу в Санрайзе и завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Кирби Дак (22-я и 34-я минуты), еще по шайбе забросили Джейк Эванс (38) и Коул Кофилд (55).