«Флорида» без Бобровского проиграла «Монреалю» в матче НХЛ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. «Флорида Пантерз», оставив российского вратаря Сергея Бобровского на скамейке запасных, потерпела домашнее поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в пятницу в Санрайзе и завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Кирби Дак (22-я и 34-я минуты), еще по шайбе забросили Джейк Эванс (38) и Коул Кофилд (55).
Вратарь «Монреаля» чех Якуб Добеш провел свой дебютный матч в НХЛ и оформил шатаут, отразив 33 броска соперника. Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов завершил матч с показателем полезности «-2».
«Флорида» потерпела второе поражение подряд, действующий чемпион идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции НХЛ (46 очков). «Монреаль» набрал 33 очка и поднялся на 13-ю строчку.