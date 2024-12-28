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«Флорида» без Бобровского проиграла «Монреалю» в матче НХЛ

«Монреаль» обыграл «Флориду» в НХЛ благодаря шатауту вратаря-дебютанта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. «Флорида Пантерз», оставив российского вратаря Сергея Бобровского на скамейке запасных, потерпела домашнее поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в пятницу в Санрайзе и завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Кирби Дак (22-я и 34-я минуты), еще по шайбе забросили Джейк Эванс (38) и Коул Кофилд (55).

Вратарь «Монреаля» чех Якуб Добеш провел свой дебютный матч в НХЛ и оформил шатаут, отразив 33 броска соперника. Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов завершил матч с показателем полезности «-2».

«Флорида» потерпела второе поражение подряд, действующий чемпион идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции НХЛ (46 очков). «Монреаль» набрал 33 очка и поднялся на 13-ю строчку.

Флорида
0:4
0:0, 0:3, 0:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
28.12.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19483 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Мартен Сан-Луи
Вратари
Спенсер Найт
Я. Добеш
1-й период
13:46
Маки Самоскевич
2-й период
21:39
Кирби Дак
(Алекс Ньюхук, Кайден Гуле)
30:11
Эй Джей Грир
30:11
Арбер Джекай
33:51
Кирби Дак
(Алекс Ньюхук)
36:28
Кристиан Дворак
37:19
Джейк Эванс
3-й период
54:17
Коул Кофилд
(Юрай Слафковски)
Лучшие игроки матча
Статистика
7
Штрафное время
7
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь